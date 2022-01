Bueskytingsdrap i Norge: Priviligert psykiatrisk avhandling

Til nå har sporet etter islamsk terrorisme virket velsignet. Så sådde de første elementene i psykiatrien kimen til mistanke. To dager senere Bueskytingsangrep som drepte fem mennesker I Norge sa norsk politi fredag ​​at studiet av drapsmannens psykiske lidelse nå skyter fart på dette stadiet av etterforskningen.

– Det er en veldig forsterket hypotese (psykisk sykdom) bakgrunn etter de første dagene av etterforskningen, sa inspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse. “Men vi vil åpne døren for andre hypoteser.”

Blant prinsippene som er vurdert, har politiet listet opp «sinne, hevn, en provokasjon, jihad, sykdom og provokasjon». Disse rapportene styrker mistanker om psykisk helse, og dermed straffeansvarEspen Anderson Pradhan, Han tilsto å ha drept fem personer og skadet tre andre onsdag i Kongsberg (Sørøst-Norge) der han bor.

Denne 37 år gamle Dan er mistenkt for islamsk ekstremisme Han ble varetektsfengslet fredag I fire uker ble de to første isolert. I stedet for å bli fengslet vil han bli plassert på et medisinsk anlegg, sa advokat Ann Iron Swan Mathiassen.

Overført til psykiatrisk sykehus

Pradhan ble overført til psykiatrisk avdeling torsdag kveld “etter en vurdering av hans helse”. Han gjennomgår en psykiatrisk evaluering av eksperter for å avgjøre om han kan akseptere straffeansvar for sine handlinger. Funnene forventes å ta flere måneder.

Hvis angrepene var et tegn på en «terrorhandling», ser det ut til at myndighetene nå heller mot hypotesen om galskap. – Det er ingen tvil om at dette er en klar indikasjon på at det kan dreie seg om en terrorhandling, men fremdriften i etterforskningen og motivene til den mistenkte er nå viktige, sier lederen for Internal Security Services (BST). Hans Sverre Sjøvold, torsdag. “Han er en person som har gått frem og tilbake gjennom helsesystemet en stund.” READ Warren Buffett-støttede produsenter av elektriske biler sender BYD 100 biler til Norge

Herr statsminister ble annonsert før radikaliseringen og konverterte til islam for noen år siden. Ifølge norske medier advarte PST, den norske terrorbekjempelsestjenesten, i 2018 mot at den mistenkte kunne gjennomføre et «småskalaangrep».

Video. Bueskytingsangrep i Norge: Mistenkt militant danske

Den mistenkte skal ha vært utsatt for to rettsavgjørelser tidligere: etter å ha blitt utestengt fra å besøke foreldrene sine i fjor, etter å ha truet med å drepe faren, og i 2012 for tyveri og hasjkjøp.

Han drepte fire kvinner i alderen 50 til 70 år og en mann flere steder i Kongsberg, en liten by uten historie på rundt 25.000 mennesker, 80 km vest for Oslo.