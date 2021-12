«Buffonery», «He must go» … Krisen blir verre for Boris Johnson, som mistet sin Brexit-minister.

På Times Radio ble den tidligere nordirske statsministeren Arlene Foster tvunget til å gå av i april fordi hun ble ansett som for moderat, og David Frost utelukket.Veldig veldig skuffende“Forutsatt at han er”Forstått“Problemer skapt av nye testamenter etter Brexit i Nord-Irland.

“Du kjenner mine bekymringer om den nåværende retningen på tingene“Han skrev et brev til Boris Johnson som bekreftet Brexit.”Utfordringen for regjeringen nå er å realisere mulighetene som regjeringen gir oss“.

I sitt oppsigelsesbrev publisert lørdag kveld av Downing Street, siterte David Frost nye forskrifter for å bekjempe koronaviruset, skatteøkninger og politikk for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050.

Prøv å få det ned

I rekkefølgen av flertallet vurderte stedfortreder Andrew Bridges lørdag kveld, noe som er en velsignelse for Boris Johnson.”Avgjørende øyeblikk“.”Han må bytte eller gå“, sa han til Times Radio. På Twitter understreket han at denne radikale brexiteren er regjeringssjefen.”Det er ingen tid og ingen venner til å holde løftene og disiplinen til den virkelige konservative regjeringen“.

I følge Conservative Home-nettstedet er flertallet innflytelsesrike.”Et slikt systematisk angrep på Boris Johnsons rekord kan ikke tolkes på noen annen måte enn i det minste et forsøk på å styrte ham.“.

David Frost, en tilhenger av den tøffe holdningen mot EU, ledet London-samtalene om Brexit-avtalen og dens påfølgende bruk av den kontroversielle protokollen i Nord-Irland.

Sistnevnte etablerer en ny tollregel for denne britiske provinsen, som i praksis opprettholder den i det indre markedet og i den europeiske tollunionen.

Storbritannia og EU har i flere måneder forsøkt å implementere teksten, som skal implementeres fra begynnelsen av dette året. Mens David Frost har inntatt en kompromissløs holdning, ser det ut til at regjeringen har mildnet sin holdning til saken nylig, til tross for oppfordringer om å avvise all hjelp til europeisk rettferdighet for å løse tvister.

“Vi hadde et vanskelig forhold, men vi fortsatte alltid samtalen“Den fransk-britiske, franske ministeren for europeiske anliggender Clement Bean tvitret og ønsket velkommen”Med respekt“David Frost.”Det er på tide at den britiske regjeringen gjenoppbygger atmosfæren av tillit til Frankrike og EU til fordel for alle.“.

En industriambassadør, David Frost tjenestegjorde i Brussel på 1990-tallet og var ambassadør i Danmark fra 2006 til 2008. Han var også president i Scotch Whisky Association (SWA).