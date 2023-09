Bulgaria utviste torsdag lederen av den russisk-ortodokse kirken i Sofia og to hviterussiske prester, og anklaget dem for å tjene Moskvas geopolitiske interesser, et trekk beskrevet som «Grusom«Ved den russiske ambassaden.

National Security Agency kunngjorde utvisningen av de tre, utpekte dem kun etter initialer og nasjonalitet, og innførte et fem års innreiseforbud mot dem. De har påstått at det ble gjennomført.Russlands hybridstrategi har som mål å påvirke sosiopolitiske prosesser til fordel for interesser i Bulgaria.«Fra Kreml, ifølge en pressemelding.

I en melding lagt ut på Facebook bemerket den russiske ambassaden at den inkluderte Archimandrite Vassian, representant for den russisk-ortodokse kirken i Sofia. «Den pro-europeiske regjeringen styrer for tiden Bulgaria»Hans oppdrag var å sette det russiske og bulgarske folket opp mot hverandre«, skjelte hun ut,»Sinne«av denne avgjørelsen»Brutal«.»Denne saken er enestående«, en frukt»ond ånd«, la hun til.»Denne saken er enestående«, la ambassadør Eleonora Mitrofanova til i en video kringkastet av det offisielle nyhetsbyrået TASS.

Bulgaria er medlem av Den europeiske union og NATO, et slavisk og ortodoks land, og ligger historisk og kulturelt nær Moskva. Men forholdet har surnet siden starten på den russiske invasjonen av Ukraina. I juni 2022 kunngjorde Sofia utvisningen av 70 medlemmer av den russiske diplomatiske staben.