Bundesliga: Bayern feier Wolfsburg, Lewandowski stjeler ny rekord fra legendariske Gert Mல்லller! (Video)

Thomas Mல்லller, Diod Upamekano, Leroy Sane og Robert Lewandowski scoret for de regjerende mesterne. Stal en ny rekord fra den berømte Gert Mல்லller, som scoret 43 Bundesliga-mål i løpet av et kalenderår, mer enn bare å være en “bomber” i 1972.

Seieren i den siste kampen i 17. og første etappe fullfører den totalt sett tilfredsstillende første delen av sesongen for “Rekordmester” og hans nye 34 år gamle trener Julian Knucklesman.

München dominerer Bundesligaen, inkludert to verdifulle seire, Leipzig (4-1) og Dortmund (3-2). På ni lengder har Ruhr-spillerne ingen rett til å feile på lørdag i Hertha Berlin (18.30).

På vei til den tiende tittelen på rad, avsluttet bayerne den første etappen med 56 mål, og brøt sin egen rekord på 101 mål på én sesong (1971-72). I Champions League vant de alle seks kampene sine på gruppespillet og var igjen feilfrie. I den 16. runden vil deres utpekte motstander Salzburg trenge et mirakel for å stoppe dem.

Uavgjort 5-0 mot Mன்சnchengladbach i den tyske cupen. – Vi forstår fortsatt ikke hva som skjedde med oss ​​i trofeet, men det beviser at ikke alt kan planlegges, kunngjorde sportsdirektør Hassan Salihamidjik fredag ​​kveld.

Ingen vinter overgangsvindu

Den korte vinterpausen, frem til 7. januar, kommer akkurat i tide for å la utdødde arbeidere gjenvinne helsen. Mellom de skadde og de ettertraktede eller isolerte spillerne, måtte Knucklesman ofte danne sine lag med de overlevende i november og desember.

Lederne ønsker imidlertid ikke å pådra seg utgifter i vinterens overgangsvindu. “Det er ingen tvil om byttet,” forsikret Salihamidzik, “vi (på alle nivåer) er godt levert og vi vil fortsette sesongen som den er.”

Bak lukkede dører på grunn av helserestriksjoner i Bayern, hjemme mot Wolfsburg på fredag, lanserte innbyggerne i München sine fire beste midtbanespillere eller løpere, Joshua Kimmich (Kovit), Leon Goretska (kne) og Corinthian Tolisso (uten strid). ) Og Marcel Sabitzer (ubeseiret), og uten den franske spissen Kingsley Common (muskelrivning).

Thomas Mர்ller åpnet scoringen for Bayern i det 7. minutt da Knobri (1-0) åpnet scoringen på et langskudd.

Bayern måtte deretter vente nesten en time for å drepe kampen: Diod Upamenako ledet an med et andre mål, med ankomsten av en utmerket Sane-Mல்லller-allianse (2-0, 57.). To minutter senere avfyrte Sane en ustoppelig missil fra venstre flush (3-0, 59.).

Bayerns kamp ville ikke vært komplett uten Lewandowskis mål: Gunner scoret i det 87. minutt, hans 19. mål på 17 kamper denne sesongen.