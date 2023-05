Bundesliga: Dortmund knuser Wolfsburg, opprettholder tittelspenningen

Tre dager før mesterskapets slutt har den regjerende ti-dobbelte tyske mesteren Bayern München en liten ledelse på Borussia Dortmund (65 mot 64), med samme opplegg for begge lag – to kamper hjemme og en borte.

BVB, som har vunnet tretten av sine femten kamper på Westfalenstadion denne sesongen i ligaen (ett tap og en uavgjort), vil ha hjemmefordel på siste dag mot Mainz når München-laget reiser til Köln. Vedlikehold.

Men innbyggerne i München har kortene sine på hånden og kan trekke først de neste to dagene, med kamper spilt før Borussia, med avspark på samme tid før siste dag.

«Bayern har fortsatt noen tøffe kamper, og det vil vi også. Vi må slå dem først, Bayern må slå dem. Det er fortsatt ikke bestemt.»Borussia Emre Cans defensive midtbanespiller kommenterte mikrofonen til kringkasteren DAZN.

I motsetning til et tregt Bayern München mot Werder (2-1) i Bremen på lørdag, var Edin Derzics menn i angrep for å overhale Wolfsburg, en uke etter uavgjort mot Bochum (1-1) så dem miste mesterskapsledelsen.

På slutten av det første kvarteret, på en lang ball fra Kane, kunne Julian Ryerson passere Karim Ademi, som tok best av hodet på Joshua Kuilaogui, som er åtte centimeter kortere enn midtbanespilleren til Wolfsburg (1.80). m mot 1,88m) og åpnet scoringen.

Bellingham skinner

Dortmunds viktigste spiller var den som ga den avgjørende pasningen for å la Sebastian Haller doble ledelsen etter å ha hentet ballen fra kaptein Mats Hummels (28.).

De gule og svarte kom tilbake til garderoben med en ledelse på tre mål, Donyal Malone scoret sitt åttende mål for sesongen i Bundesliga, hans syvende siden midten av mars, og Julian Brandt gikk over for offside (36.). )

Etter pause byttet Haller til fordel for Adeyemi, som scoret Dortmunds femte mål på timen.

Ryktene om avanserte forhandlinger fra Real Madrids side angående overføringen av Jude Bellingham i det siste oppløpet lansert av Borussia i München (2013/22) i deres forsøk på å avslutte et dominerende tiår og vinne sin første nasjonale tittel bar ikke mye frukt. 2012.

Tretti meter fra eget mål plukket den engelske landslagsspilleren ballen og slo deretter til 25 meter fra Castilles mål. Skuddet hans traff tverrliggeren, men ballen snurret inn i det tomme målet.

Beregnet som en av hovedattraksjonene på overgangsmarkedet denne sommeren, fullførte Bellingham angrepsspillet med en dobbel i det 86. minutt.

Tercic var i stand til å rotere troppen sin på slutten av kampen, med tanke på de tre siste kampene i sesongen mot Borussia Mönchengladbach neste lørdag og Mainz for det siste møtet i den spennende Bundesliga 2022/23 i Augsburg om to uker. .