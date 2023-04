Burnley må fortsatt vente med å feire tittelen, Kompany kan bli

Twain åpnet scoringen for Clarets da Whitinho (ex-Circle) avverget et motstanderskudd i sitt eget nett. Benson (eks-Antwerpen) ga seg selv en juvel sent i kampen, men Kelly lot Rotherham igjen utligne. Blades vant på sin side mot Bristol City (1-0). Resultatet: Fire dager fra slutt er Burnley ti poeng foran andreplassen.

Med Premier League-opprykk allerede sikret, kan Kompany og troppene hans fullføre jobben mot Queens Park Rangers denne lørdagen (16.00). Tittelen ville begrense en sesong der Burnley knuste konkurransen. Se den nåværende rekken Clarets surfer: de er ubeseiret på 22 kamper og har lidd bare to tap siden starten av kampanjen. En flott prestasjon i en av de mest kontroversielle og tøffe ligaene på kontinentet. Vince the Prince skal bli Belgias første kvalifiserte trener i England. Mannen som forlot RSCA-benken i fjor sommer vil slutte seg til en svært lukket krets av belgiske trenere kronet i utlandet, inkludert Eric Geretz, Frankie Vergatteren eller Raymond Goethals. Tottenham? Det er en trend som er bærekraftig Den tidligere Devils-kapteinen blir den første belgieren som trener i Premier League neste sesong. Hvis Tottenham flørter med ham for å etterfølge Antonio Conte (britiske medier har gjort ham til en favoritt hos Luis Enrique), foreløpig forblir han på Turf Moor, hvor han har bygget et sammenhengende og attraktivt program. Han klarte å løfte Burnley tilbake til toppklassen et år etter å ha blitt nedrykket. En time fra Manchester vil denne Lancashire-klubben se frem til kampene mot City og Pep Guardiola når Shaun Dyche drastisk endrer spillestilen han har forfektet i årevis. ) ser frem til.