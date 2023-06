Burnley tilbyr 15 millioner for Verbruggen, Anderlecht vil ha 20

Bart Verbruggen (20) vil ikke forsvare Anderlechts mål igjen denne sesongen. Vincent Kompanys klubb Burnley har tilbudt €15 millioner. Anderlecht nektet og kom med et motforslag. Spillet trenger 20 millioner euro. Ingen tvil om at de to klubbene vil finne felles grunnlag.

Kompanys interesse for den nederlandske landslagsspilleren er ikke ny. Forrige sesong ønsket klubben hans allerede å betale 5 millioner euro, men Anderlecht og Verbruggen bestemte seg til slutt for å fortsette samarbeidet. Helt siden trener Brian Reimer kom, har han fortjent sin sjanse. Han var den beste anderlechtois i andre del av mesterskapet, noe som økte verdien hans. Etter å ha rykket ned til Conference League på AZ, hadde Verbruggen allerede gjort det klart at han var klar for et nytt eventyr. Flere store klubber har meldt sin interesse (Bayern München, Liverpool, Chelsea og Manchester United), men han blir nummer 2 der. Hos Burnley ønsker han å bli en starter. Denne sesongen har sveitsiske Arijane Muric spilt nesten hver eneste kamp. Verbruggen deltar i EM med Nederland. Burnley ønsker ikke å vente for lenge av frykt for at andre klubber presser på hvis det blir en forferdelig Euro. Hos Burnley ville han finne Kompany, men også keepertreneren Jelle den Rueweler, som tok ham fra NAC til Anderlecht.