Buttigieg gir sitt tilbud om en dollaravgiftsinvestering i elektrisk kjøretøysteknologi

Transportminister Pete Buttigieg sa fredag ​​under en hypotetisk hendelse i Axios at president Bidens forslag om å sette 174 milliarder dollar i nullutslippstransport er den typen “markedsskapende investering” som vil frigjøre nasjonens elbilindustri.

hvorfor betyr det noe: Bidens amerikanske jobbplan har som mål å investere i ladestasjoner for elektriske kjøretøy og incentiver fra forbrukerne for å gjøre elbiler mer omsettelige.

“[W]Vi fortsetter absolutt å kommunisere det økonomiske potensialet så vel som klimapotensialet for dette … Vi må bare sørge for å formidle hvorfor det er viktig å ha et utvidet syn på infrastrukturen som ikke bare bygger den slik vi gikk å bygge den, si 1950, ”sa Bottegg.

Buttigieg sa at administrasjonen også “ser” på å konvertere noe av den føderale regjeringens bilpark til elektriske kjøretøyer.

Sa sekretæren Å investere i utvikling av elbiler kan skape arbeidsplasser. “Vi snakker primært om jobber med blå krage, ikke jobber som krever høyskoleutdanning for å kunne gjøre det,” sier han.

Mellom linjene: Bidens tilbud om ladestasjoner for elektriske kjøretøy i infrastrukturpakken hans blir møtt med et tilbakeslag fra konservative som hevder at EV-utvikling er et problem i privat sektor.