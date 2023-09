Bybygger Highrise City er offisielt utgitt med en enorm innholdsoppdatering!

Highrise City, det ambisiøse bybyggingsspillet fra FourExo Entertainment og Deck13 Spotlight, har offisielt forlatt Early Access og er nå tilgjengelig på Steam og GOG. Etter nesten to år i Early Access, er denne innovative kombinasjonen av bybygging og økonomisk simuleringsspill, skapt ved hjelp av et mer enn lojalt fellesskap, nå tilgjengelig!

Et spill i konstant utvikling

høyblokk by Nå er den veldig forskjellig fra den opprinnelige versjonen takket være flere visuelle forbedringer og tillegg av mer komplekse ressursstyringssystemer. Med et redesignet brukergrensesnitt og enorme ytelsesforbedringer kan spillere nå ta fatt på å bygge byer med millioner av innbyggere. Takket være mange store oppdateringer og stadig bedre spilling, kan spillere nå forvente et effektivt bybyggende spill som gir dem full kontroll over opplevelsen deres.

Nye funksjoner å utforske

Utgivelsesoppdateringen er fullpakket med nye funksjoner. Nye spillere vil engasjere seg i en novelle og påta seg forskningsoppdrag. Nå er det nødvendig å bygge kraftledninger, inkludert nettstasjoner. Kjøpesentre er nødvendig for innbyggere, og megaskyskrapere kan låses opp på slutten av spillet. Og hvis spillere klarer å bygge en flertrinns romhavn, kan de til og med låse opp New Game+-innhold med alternative byggemoduser for de mer erfarne.

Offentlig transport er tilgjengelig.

Det er mer å oppdage! Offentlig busstransport er nå tilgjengelig. Spillere kan lage tilpassede baner for å redusere trafikken i de store byene deres. Nye ressurser kommer også, ordførere må nå håndtere farlig avfall, og den generelle balansen, ytelsen og funksjonene til spillet har blitt finjustert og forbedret.