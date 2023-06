Bye Sweet Carole har premiere på en fantastisk første trailer

kun for spill og utviklingsstudio liten symaskin er veldig stolte over å avsløre i dag den første traileren til skaperen Chris Darrils nye prosjekt: farvel søte carole.

Tilskyndet av den skremmende Mr. Kyn aka «Old Hat», finner unge Lana Benton seg selv kastet inn i en mystisk fortryllende hage for å konfrontere truende og urovekkende skapninger. Etter å ha oppdaget flere brev fra en viss «franskmann», bestemmer Lana seg for å følge den siste ledetråden til Carole Simmons, en jente på samme alder som tilsynelatende klarte å rømme fra Bunny Hall, et barnehjem fra 1800-tallet. Bygningen er nå befengt med en koloni av ville kaniner som er i stand til å åpne en dimensjonal portal til Corollas rike …

Se hovedpersonen Lana Benton komme til liv for første gang i denne vakre traileren som viser både spillets eksepsjonelle kunststil og den unike stemningen og atmosfæren som venter spillere i Bye Sweet Carole. Dette spennende skrekkeeventyrspillet blander sømløst filmsekvenser og spilling ved å få mest mulig ut av avanserte animasjoner.