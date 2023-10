Byen forbyr påvirkere: «De gjorde avføring på privat eiendom»

Høst er synonymt med sublime farger og drømmeaktige landskap. Dette er grunnen til at byen Pomfret, Vermont, er på siste ben. Dens lokke med oransje nyanser har dessverre fascinert alle turistene, fotografene og influencerne rundt. Et positivt poeng for regionens økonomi, men et problem truer: mangel på respekt for privat eiendom.

Faktisk har turister som besøker den lille byen en respektabel mening. En kvinne som reiste fra Florida stoppet plutselig på en vei i 45 miles per time, sperret ett av de to kjørefeltene og stoppet for å fotografere en gårdssilo i høstfarger. En gård i landsbyen, Sleepy Hollow Farm, har blitt et mål for influencere. Den vakre bygningen, med sine majestetiske lønnetrær, har blitt et av de mest fotograferte stedene i staten, ifølge en BBC-rapport. «Det har kommet ut av kontroll de siste to årene. Turbusser pleide å slippe folk av der, forklarer utstillingskoordinatoren ved Artistry Community Arts Center i Pomfret. Han sier at influencere klatret over barrierer som sa «ingen adgang», satte opp garderober og tok fotoshoot foran eiendommen. «Beboere gikk til lokale myndigheter og sa: «Vi kan ikke tåle dette lenger».»

Etter disse bruddene, lanserte et kollektiv en appell på GoFundMe: «Vi har opplevd en enestående økning i antallet «influencer»-turister drevet av Instagram og TikTok. , gjorde avføring på privat eiendom … og beboere ble verbalt overfalt», leser vi i deres oppfordring om donasjoner. Sistnevnte fungerte bra siden den samlet inn over $16 000.

Byens tjenestemenn kunne i høst stemme for å stenge veiene som fører til gården for ikke-beboere, som hadde gaven til å irritere innflytelsesrike mennesker som fortsatte å reise. «Ta med alle vennene dine og bobilene dine,» foreslo en Instagrammer med 20 000 følgere for å håne byen.