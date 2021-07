Dagen etter natt er en skikk som beviser at jorden roterer på sin akse hver dag. Men tenk deg å ikke kunne nyte dagslys? Tenk deg å ikke vite når du skal reise deg og gå på jobb fordi det er mørkt 24/7.

Dette er hva som skjedde med Rugan, en liten by i Norge som har vært uten sollys i mer enn sju måneder fordi den ligger i en dal omgitt av fjell. Men for å få det vitamin D har byen kommet opp med en løsning som gjør det umulig.

I 2013 avduket byens ordfører Steiner Berksland installasjonen av det gigantiske glasset, som endelig har ført vintersollys til sentrum av byen.

Byen Rujugan har en rik historie. Den ble bygget mellom 1905 og 1916 av grunnleggeren og gründeren Sam Ide, som bygde et vannkraftverk der. Han drømte om å lage et gigantisk speil for å avlede sollys innen 1913 for å gi fabrikkarbeidere sollys.

Imidlertid kunne det ikke skje i hans levetid. Alternativt ble en gondolheis, også kjent som en trikk eller kryogen, bygget for å ta innbyggerne til fjells slik at de kunne få litt D-vitamin.

Så lokalbefolkningen, som hadde glemt hvordan sollyset var, prøvde å få Sams drøm til å gå i oppfyllelse. ENEtter nesten 100 års venting ble ‘Rugan solbriller’ offisielt brukt, og nå kan lokalbefolkningen ta inn byens 6500 kvadratmeter sollys. Ved hjelp av glass sendes omtrent 80 prosent av solstrålene mot byen.

Rugans Glass Project ble oppdatert i 2005 av kunstneren Martin Anderson.