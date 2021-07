For å utforske hva kunstverdenen ser frem til i fremtiden, ARTnyheter Utgaven av juni-juli 2021 er viet ti byer i Philadelphia, Atlanta, Vancouver, Guadalajara, Bogota, Oslo, Tallinn, Casablanca, Abu Dhabi og Taipei. Følg med når hver by blir med på nettrelaterte rapporter fra Seoul og Paris de neste ukene.

Oslo, som en gang ble ansett som et destinasjon for kunstnere på grunn av sin relativt billige eiendom og sterke nasjonale finansiering av kunst, har nå etablert seg som et ledende kunstsenter i Skandinavia, som kan øke ytterligere etter åpningen av to store museer i horisonten. Byen har også potensial til å berike funksjonalitet utenfor selskapets vegger, og tiltrekke seg flere og flere unge kunstnere løftet om alternative steder og nye måter å vise frem sitt arbeid til nær og fjern besøkende.

Mars for å utvide museene

Munch-museets nye havnebygning på $ 314 millioner forventes å åpne i høst.

Foto av Adrik Cola / Respect Center for Contemporary Arts, Norge

To museer i den norske hovedstaden – The Munch-museet Og dette nasjonalt museumNår den massive utvidelsesinnsatsen er fullført, vil de ha vokst enormt i både størrelse og omfang. Mer på lager: Hvis ledende selskaper er i stand til å tiltrekke seg flere nordmenn og publikum langtfra, vil denne utviklingen bidra til å presse Oslos kunstscene inn i en av Europas beste kunsthovedsteder med team fra London, Paris og Berlin.

Tidligere åpnet Munch-museets nye bygning på 314 millioner dollar alltid litt over Oslo havn, med mer enn 283 000 kvadratmeter plass på 13 steder, noe som gjør det til et av de største museene i verden. I mellomtiden er Nasjonalmuseet på vei til å legge til mer enn 107.000 kvadratmeter gjennom en lys ekspansjon som forventes å åpne i 2022.

Alle interesserte øyne i nærheten vil være på Munch Museum – dette er hjemmet til en utgave Hyle Og mange av Edward Munchs mest berømte verk – flytter fra et søvnløst sted i utkanten av Oslo til hjertet av byen. . Art er et privat selskap som drives av Norges viktigste samler. “De største museene, de største byggherrene – vi er alle sammen for å skape dette områdetByen F er veldig kulturelt sentrert, ”sa Heinrichsen.

Standard (Oslo) “Torbjorn Rotland: Reset,” 2020 Installasjonsvisning.

Honored Artist and Standard (Oslo)

Setter den nye standarden

Etter hvert som Oslo utvider markedet med fokus på relativt få gallerier og små, men voksende samlere, leder en funksjon: Standard (Oslo). Siden stiftelsen i 2005 har galleriet vært kjent for den solide, høyt polerte estetikken til sine internasjonale kunstnere, inkludert stjerner. Tuba Ba Aurbak, Ian Cheng, Alex Hubbard, Og Josh Smith. Men Standard (Oslo) er også viktig for å støtte veksten til norske kunstnere. Kort tid før vi representerte Norge bak Venezia i 2005, Matthias Faultback Presentert på en av hans første soloshow på galleriet. Torbjorn Rhodeland, Skaper av elegante bilder som ligner på moteannonser med en surrealistisk vri, eksplodert internasjonal berømmelse, Kim Horti, Velkjent for sitt arbeid på Oslos dårlige elektroniske musikkscene, har han fått en legion av kunstverdenfans gjennom en serie soloopptredener.

I å spille som gjest for slike artister har Standard (Oslo) bidratt til å gi et innblikk i hvordan det kan bli en suksess for interesserte artister. “I mange år var det hjerneflukten, der folk trodde de måtte reise til Berlin,” sa galleristifter Evind Furneswick. “Men nå blir kunstnerne her.”

Den fremtidige poolen av lokale samlere har også utviklet seg. “Vi startet ikke galleriet og trodde det var et samlerside her,” sa Farneswick. I 2005 sto norske kjøpere for bare 5 prosent av gallerisalget – men innen 2020 var tallet opp til 30 prosent. Ifølge Furnacewick vil økende interesse fra lokale samlere bidra til å støtte nye kunstnere. De nye galleriene har jobbet for å utvide omfanget av markedet Golsa Gallery Og OSL Contemporary Vist med Standard (Oslo) på små utstillinger. Furnacewick beskrev det stadig voksende tempoet: “Sakte men sikkert,” sa han, “yngre kunstdistributører begynner.”

Den nordiske paviljongens energi ble kapitalisert av osloberne. Her vises Camille Normands bortrykkelse på den nordiske paviljongen bak Venezia i 2015.

Foto av Matteo da Fina / Office of Honor for Contemporary Art, Norge

To året rundt i inn- og utland

I 2019 fikk Oslo et uvanlig tyve år format av seg selv osloBIENNALEN, En stor, stort sett utendørs festival dedikert til kunst i det offentlige rom, designet for å “skape med forskjellige tempo, rytmer og varighet”. Av de 30 artistene som inngår i første utgave, er en tredjedel fra Norge. I motsetning til det venetianske bakteppet der hele verden betrakter seg som målgruppe, er Oslobiannalan primært for norske statsborgere. “Det er en måte å beskytte forholdet til samfunnet på, og det blir en veldig interessant samtale,” sa Ole G, administrerende direktør i Oslobiennal. Sa Slingstadley. Kunstnerlisten over den første utgaven inneholder 10 nordmenn – “det er 1500 registrerte kunstnere i Oslo,” bemerket Slingstadley. “1.490 mennesker var litt skuffet.”

Selv om Oslobionnlan ble ansett som et prosjekt som ville pågå i mer enn fem år, var den første planlagt å fortsette til 2024, men epidemien reduserte den til 2021. Planene for neste prosjekt er ennå ikke etablert, men Slingstadley sa at han er optimistisk med hensyn til fremtiden til et selskap, som har vakt god oppmerksomhet for første gang.

I noen grad tar Oslobiennalan fart som er oppnådd bak Venezia, hvor Nordisk paviljong Har presset nye grenser de siste årene. I den neste utgaven i Venezia i 2022 vil det nordiske tilbudet bli omdøpt til Sami Pavilion, og det vil inneholde tre kunstnere av samisk avstamning, Paulina Fyodoroff, Mered Anne Sarah og Anders Zunna. Norge, Sverige, Finland og Russland. “Dette vil være en historisk anledning, da den nordiske paviljongen aldri før har presentert verk av samiske kunstnere, eller anerkjent dem som en nasjon,” sa regissør Katya Garcia-Anton. Kontor for samtidskunst Norge, Et Oslo-basert selskap som har bestilt Nordic Pavilion siden 2003. Målet er å fokusere på et aspekt av lokal kultur som er mindre kjent over hele verden, sa Garcia-Anton og la til at Norden er “en levende scene i dag. “

Installasjonsvisning av “Oslo Collected Works OSV” vert av John Frozen, Jonas Hockley Major og Cigarette Tenningen, 2019 på Oslobionnal.

Foto av Dor Siemen Ulstein

Dedikasjon til samfunnet

Et sted som drives av en kunstner Podium Art in Sight ble grunnlagt i 2004 og er ofte sekundært til festivalene som holdes der. “Steder som drives av kunstneren er unike

Fokuset er å få samfunnet sammen – drikke, feste, henge ut, ”sa Ayatkali Tulbek, som var vert for pallen sammen med Rocknhild Ames, Lesia Vasilchenko og Ignas Krunglevicius. “Åpningen vil vare til morgen.”

Installasjonsvisning av Baqui Hardware’s 2016-utstilling “Transactions” på podiet.

Respekter artist og podium

Siden da har arenaer som podiet blitt industrialisert, men Tulbeck sa, men målet er det samme: at kunstnere skal lykkes i en organisasjon vil forhindre dem i å få en organisasjon. “Det er fremdeles et gap mellom akademiet og de etablerte institusjonene,” sa Vasilchenko. “Det er ikke mange steder du kan uttrykke arbeidet ditt hvis du er en ung eller fremvoksende kunstner.”

Steder som drives av kunstnere har fungert som inkubatorer, med støtte fra Arts Council Norway og andre offentlig finansierte organisasjoner. Sandra Mujinga, Baqui Hardware, Og Emilija arnkarnulytė, Alle de som har dukket opp i de store internasjonale tjueårene de siste årene, hadde noen av sine første forestillinger på pallen. Og andre steder som dette får mer og mer oppmerksomhet. “Bedrifter får det fordi de vil hjelpe oss med å komme videre,” sa Mechu Rabela, administrerende direktør Dentas, Et non-profit partnerskap og utstillingsområde grunnlagt i 2009, fokuserer mindre på forestillinger om fysisk kunst enn på forskningsbaserte tiltak som involverer kunstnere. (Tulubek og Vasilchenko deltok nylig i dem.)

Etter hvert som Oslo fortsetter å vokse, setter slike soldater håp om å løfte kunstnere fremfor alt annet. Som Eppa Moi, et av grunnleggerne av Dentas, sa: “Dette er en fin måte å knytte nettverk til når du er ny.”