Byger av stjerneskudd vil lyse opp himmelen frem til 13. august: hvor og når skal man observere dem?

I løpet av natten fra lørdag til søndag, takket være gunstige værforhold, kan 38 til 50 stjerneskudd i timen observeres. Den beste observasjonstiden, med det største antallet stjerner, er søndag kl. 04:00. Så vi kan observere rundt 44 stjerneskudd i timen. Toppen, fra 48 til 65 meteoritter i timen, nås søndag ettermiddag, en periode som ikke er egnet for observasjon.

De fleste vil bli sett under stjernebildet Cassiopeia, på nordøsthimmelen rundt midnatt, og nær stjernebildet Perseus, som meteorene har fått navnet sitt fra.

Ved denne anledningen er det planlagt flere arrangementer i Belgia for å følge denne himmelske begivenheten under de beste forhold. Euro Space Center tilbyr en Night of the Stars denne torsdagen 10. august i Transinne (Luxembourg-provinsen). SparkOH!-vitenskapseventyrparken i Frameries (Hainaut) arrangerer en lignende kveld, også gratis, natt til 12. til 13. august. Den fransktalende føderasjonen av amatørastronomer i Belgia (FFAAB) avslører også på sin side et dusin klubber i Wallonia og Brussel som organiserer gratis observasjoner i denne gunstige perioden på himmelen.

Perseidene er årets mest spektakulære meteorregn. Dette er rusk generert av Swift-Tuttle-kometen som, når den nærmer seg solen, frigjør partikler bak den. Disse partiklene, når de nærmer seg jordens atmosfære, varmes opp og lyser opp, og forårsaker disse lyssporene.