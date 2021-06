Bygg en ny inntektsmotor for flyselskap med en løsning for e-handel | Betalt innhold

”Akkurat som billettteknologien utviklet seg for nesten to tiår siden, og muliggjorde en direkte forbindelse mellom passasjeren og flyselskapets distribusjonsnett, gir SmartKargo-teknologi nå en lignende kommersiell løsning for flyfraktvirksomheten. Flyselskaper. Transaksjonsløsningen kobles direkte til en online forhandler i handlekurven for e-handel for å automatisere og drive levering av pakker direkte til forbrukerens dør. ”

– Milind Tavshikar, administrerende direktør i SmartKargo

Gitt innvirkningen av pandemien på flyinntektene i 2020-2021, ser flyselskapene etter nye inntektskilder. Muligheten for flyselskapene til å generere ekstrainntekter fra sine lasteenheter har blitt stadig viktigere, selv om oppmerksomhet for å gjenoppbygge passasjerinntekter fortsatt er fremtredende. Og siden forretningsreiser ikke forventes å gå tilbake til 2019-nivåer de neste 5 årene, forventes det langsiktige effekter på passasjerinntektene.

Flyselskaper finner nye måter å fylle dette gapet i inntektsvekst ved å transportere ikke bare tung last, men også e-handelspakker. Veksten i e-handel har eksplodert under pandemien, noe som gir næring til den allerede voksende nedleggelsen av bakkebaserte kjøp. Som et resultat stenger mange forhandlere butikker og leder forbrukerne til online opsjoner for å kjøpe produktene sine. Det forventes at salg av e-handel vil vokse med en sammensatt årlig rate på 6,4%, fra rundt $ 5 billioner i salg globalt i år til $ 6,4 billioner i 2024. Denne raske veksten driver sterk etterspørsel etter flyfraktkapasitet.

Siden forbrukerne ønsker å få pakkene sine raskt, må forhandlere sende den raskeste transportmåten for å møte kundenes forventninger. Forbrukerne er i økende grad villige til å betale en premie for den elektroniske forhandlerens raskere fraktmetode, noe som ytterligere øker avkastningen på hver forsendelse til flyselskapet.

Denne muligheten benyttes nå av et økende antall flyselskaper som ser inntektspotensialet til e-handelsforsendelse gjennom sine fraktenheter. Det som blir oppdaget er hvor stor muligheten er, ettersom flyselskaper som har implementert teknologien og prosessene, høster store fordeler i form av høy ytelse og vekst og inntekter.

Flyselskaper, med sin daglige rutetrafikk og flere frekvenser til viktige markeder, er unikt posisjonert for å møte forbrukernes etterspørsel etter rask frakt og levering. Og e-handelspakker, som vanligvis veier mellom 1 og 10 kilo, er perfekte for et flyselskaps innenlandske flåte. Men hvordan skiller den innovative direkte-til-forbruker-prosessen med en e-handelspakke seg fra den tradisjonelle luftfraktvirksomheten?

Når en e-handelspakke sendes til flyselskapet, blir forsendelsen behandlet som en enkelt passasjer. Så langt har flyselskapene bare fanget en liten brøkdel av fraktinntektene via e-handel ved å selge lasteplass til mellommenn til lave priser på stykkgods. Når disse mellommennene kjøper lasteplass, betaler megaintegratorer som FedEx eller multinasjonale speditører som DHL generelt flyselskapets laveste fraktpriser for transport.

I 2019 ble halvparten av alle globale flyfraktvolumer fraktet i magen til passasjerflyselskaper, hovedsakelig på internasjonale breddefly. Med reduksjonen i passasjerbelastning det siste året, har mange flyselskaper trappet opp med et overraskende antall fraktflyvninger, til og med ettermontering av fly for å bruke hytteplass. Den tradisjonelle luftfraktvirksomheten i flyselskapene har støttet seg sterkt på forholdet til disse mellomleddene som transporterer container- eller palleterte laster, også grossistpriser eller lavere stykkgodspriser.

Imidlertid er mageplassen til flyreiser på det innenlandske nettverket lastet i bulk på omtrent samme måte som bagasje på smalfly. Disse flyene flyr ofte med bare 50% av lastekapasiteten som brukes på en gitt flytur. Og med passasjerer som har transportert mindre bagasje de siste årene på grunn av bagasjeavgifter, er det nå mer mageplass for ekstra last.

I lys av disse nylige endringene tar flyselskapene kreative skritt for å møte den høye etterspørselen etter luftfrakapasitet for å øke inntektsgapet. Flyselskaper som har omfavnet teknologien og prosessene for å automatisere frakt- og leveringsprosessen for e-handel, ser nå eksepsjonell inntektsvekst gjennom sine tidligere underutnyttede innenlandske flynettverk.

Konkurranse er en annen faktor for flyselskapet og forhandleren. Amazon kjøper flere og flere fly og samarbeider med flyselskaper for å administrere flåten. Amazon fortsetter å øke kapasiteten. Netthandelsselskaper er alltid opptatt av Amazon og ser etter effektive raske alternativer for å sende pakkene sine til kundene. Flyselskaper kan dekke dette behovet, utvide inntektene og tilby et konkurransedyktig e-handelsforsendelsestilbud som gjør at forhandleren effektivt kan konkurrere med Amazon.

En stor suksess

Azul Brazilian Airlines, en tidlig adopterer av SmartKargo e-handelsforsendelsesløsningen for flyselskaper, har oppnådd en forbløffende track record i lastvekst på 48% i 2019 og 36% i 2020, selv med betydelige reduksjoner i flyreiser opplevd under pandemien. De har oppnådd dette ved å bygge det som utgjør en nasjonal fraktinntektsmotor, og behandle store volumer på mellom 300 000 og 400 000 forsendelser per måned. Dette tilsvarer en Blue eCommerce-pakkeforsendelse omtrent hvert 3-4 sekund. I løpet av en kort periode har de utviklet en dominerende markedsledelse i Brasil for å levere e-handelspakker til 96% av den brasilianske befolkningen ved å bruke deres eksisterende nasjonale flåte og noen fly som er utelukkende dedikert til last.

SmartKargo-teknologien automatiserer frakteturen, og starter med den elektroniske transaksjonen på detaljhandelssiden. Den skybaserte plattformen gir sanntids datasynlighet og sømløs gjennomsiktighet mellom alle parter gjennom mobilapplikasjoner. EDI messaging muliggjør transaksjonskommunikasjon som styrer forsendelses- og leveringsdetaljer for hvert trinn fra den handlekurven online til kundens dør.

Azul Brazilian Airlines brukssak demonstrerer hvordan SmartKargo-teknologiløsningen, sammen med de strategiske målene for Azuls laste- og lederteam, har levert en bemerkelsesverdig lastinntektsmotor ved å benytte selskapets innenlandske passasjerflynettverk. Med fokus på det høyvekstende, høypresterende e-handelsmarkedet, var de i stand til å øke inntektene per kostnad med utrolige 203% siden 2017.

Denne enestående veksten har nådd den største markedsandelen for e-handelsforsendelser i Brasil (60%). Azul har rivalisert, om ikke overgått, de største integratorene i regionen, nemlig giganter som FedEx og UPS, og har blitt en av de største e-handelslogistikkaktørene i Latin-Amerika.

For å implementere teknologien, bruker SmartKargo et team av erfarne flyselskaps-, teknologi- og e-handelseksperter for å implementere systemet og etablere forretningsprosesser sammen med flyselskapets lasteteam. Det er en rekke modeller som flyselskapene velger for å oppnå sitt mål om å bygge en blomstrende virksomhet innen e-handel med last. Flyselskaper over hele verden begynner å lansere SmartKargo e-handelsløsningen, og overraskende på bare noen få måneder. API-integrasjoner gjør det mulig for flyselskaper i alle størrelser å “pakke” løsningen rundt sine eksisterende fraktledelsessystemer for å utvide den lønnsomme nye virksomheten, med liten innledende investering.

En av de siste SmartKargo-implementeringene var for det norske flyselskapet Widerøe Airlines. Thomas Lone, Cargo Manager i Widerøe sa: “Veksten av e-handel gir en viktig mulighet for flyselskaper som Widerøe, spesielt i disse tider da passasjerinntektene har gått ned. SmartKargo integrerer alle våre partnere og lar oss utnytte lastekapasiteten til flyene våre mer, utnytte vårt sterke merkevare i hele Norge og generere høyere avkastning fra integrert logistikk.

Løsningen skaper en sann vinn-vinn for flyselskaper som drar stor nytte av høy ytelsesinntektsvekst, mens forbrukere og forhandlere gleder seg over fremgangen de får i hastigheten og effektiviteten ved å sende produktene sine. Forhandlere trenger kapasitet og bedre servicenivåer like mye som flyselskapene trenger den nye inntektsmotoren.

