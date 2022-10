Bygg komplekse strukturer med gjenvunnet tre

Konkret betyr dette at disse verktøyene klarer å fastslå, på noen få sekunder, hva som er den beste måten å bruke gjenvunnet tre i prosjektet ditt med et minimum av transformasjoner.

NodeAL er resultatet av et forskningsprosjekt initiert i vintersemesteret 2022 av studenter ved mastergraden i arkitektur og Arkitektur, informatikk og robotikklaboratoriet ved Arkitektskolen. «I dette forskningsverkstedet skapte de algoritmiske verktøy som gjør det mulig å håndtere den arkitektoniske kompleksiteten til en struktur som kan bygges med gjenvunnet tre av forskjellige ikke-standardlengder,» forklarer Andrei Nejur, assisterende professor ved Arkitektskolen.

Mens byggebransjen nesten utelukkende bruker 2-tommers x 4-tommers x 8-fots trelaststykker, har gjenvunnet trelast fra riving av bygninger generelt ikke standarddimensjoner. Men takket være digitale verktøy som bruker algoritmer, er det mulig å effektivt gjenbruke disse kortere elementene i komplekse strukturer. Det er nettopp dette NœudAL-installasjonen, som nettopp er bygget bak Fakultet for miljødesign ved Université de Montréal, har som mål å vise.

Disse knutene gjør det mulig å støtte strukturen hvis geometri ikke er standard med tre som kun er kuttet med en sirkelsag for å oppnå lengdene anbefalt av digitale verktøy. Resultater? Nesten 90 % av de 238 treplankene som brukes i denne strukturen tilsvarer åtte lengder. «Å ha disse målingene gjorde det mye lettere å kutte veden for konstruksjon,» sier professoren. Og vi laget veldig få utgivelser.»

Trestenderne ble satt sammen med aluminiumsknuter bøyd av en millimeter tykke plater avstivet stedvis med tre millimeter tykke aluminiumsplater. «Siden arkene som ble brukt var veldig tynne, er knutene veldig lette: de veier litt over 300 gram,» sier Andrei Nejur.

Strukturen som er bygget på denne måten består av to materialer som Quebec produserer i store mengder, nemlig tre og aluminium. AluQuébec, aluminiumsklyngen, har også støttet prosjektet økonomisk.

påvirke bransjen

For å produsere denne strukturen måtte masterstudentene først designe de digitale verktøyene ved å gjennomføre programmering som krevde integrasjon av ulike matematiske og geometriske konsepter og utvikling av algoritmer.

«Vi gjorde disse digitale verktøy tilgjengelig gratis for industrien fordi vi ønsker at det skal brukes til å oppmuntre til økt bruk av gjenvunnet tre ved bygging av nye bygg, med tanke på den sirkulære økonomien, sier Andrei Nejur, som ledet workshopen sammen med Thomas Balaban, førsteamanuensis i praktisk opplæring ved Fakultet for planlegging. Begge er spesialister på påvirkning av digitalt i prosessen med skapelse og design i arkitektur.

Andrei Nejur ser gjerne at byggingen av en forskningsprototype blir en årlig tradisjon ved UdeM School of Architecture slik at de som er interessert i konstruksjon i Quebec kan lære om fremskritt på feltet.