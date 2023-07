Bygg med hendene en hybrid Tesla Model S med turbodieselmotor

For å forbedre rekkevidden til Tesla Model S hadde en altmuligingeniør ideen om å integrere en turbodiesel-rekkeviddeforlenger.

Elbilenes autonomi er alltid i sentrum for debatter. For å sikte høyere og høyere og berolige stadig flere kunder før de signerer et bestillingsskjema, har produsentene tenkt på mange løsninger. Blant disse er rekkeviddeforlengeren, hvor en varmemotor fungerer som generator. Og dette er løsningen valgt av denne DIY-eksperten for sin Tesla Model S.

Treningsingeniør og spesielt begavet med sine ti fingre, youtuberen bak kjeden av persepsjon involvert Av denne grunn bestemte han seg for å integrere en strømgenerator i Tesla Model S P85D. Og ikke hvilken som helst motor siden det er valgt en turbodieselblokk, med en veldig relativ integrering i bagasjerommet.

Noen tekniske feil

Vurdert til bare 25 hk – til syvende og sist nok til å lade opp batteriene – denne Kohler Diesel-enheten designet for denne applikasjonen var ment å la bilen utvide rekkevidden til sin elektriske sedan ytterligere. Et vellykket oppdrag til slutt, men et som ikke var lett.

Utover den spesielle lyden ved stabilisert hastighet og vibrasjonene generert av mekanikken, antitesen til den naturlige roen til en elbil, tillot ikke bekymringer for kjøling å dra full nytte av generatoren. Dermed forklarer ingeniøren i videoen sin at motoren bare fungerte på 80 % av kraften. Dette tillot oss ikke virkelig å nå målene som ble satt i begynnelsen.

En kommende roterende motor for denne Tesla Model S

Youtuberen fullførte til slutt en reise på 2684 miles eller 4319 km. I detalj tillot hybridsystemet det å strebe etter en total autonomi på 2.574 km med et fulladet batteri og en full dieseltank. En meget god ytelse for et hybridbil laget bak i garasjen. På drivstofforbrukssiden indikerer det at du har brukt tilsvarende 77 liter på turen, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 6,74 l/100 km diesel.

Overfor ulempene med sin tekniske løsning har denne ingeniøren allerede planlagt et nytt prosjekt for sin Model S: han skal utvikle et seriehybridsystem med en kompressorladet roterende motor som generator. En mekanisk løsning som har mange fordeler i forbindelse med denne applikasjonen, som vi allerede har beskrevet når vi ser hva som gjøres under panseret på Mazda MX-30 R-EV. Men det er ikke helt sikkert at sluttforbruket er like interessant som med denne småblokkdieselen.