Bygningen i Miami kollapser: En drept og 10 såret da redningsmenn søker etter overlevende Utenriksnyheter

En person ble drept og minst ti ble skadet da en bygning kollapset på en strand i Miami.

Mer enn 80 brann- og redningsenheter var på stedet på stedet for krasj i Surface, og det var bilder som viser rusk dumpet fra restene på bygningens balkonger.

MBPD og MiamiBeachFire Hjelper Surbite City med kollapsen av en del av bygningen som ligger på 8777 Collins Avenue i Surfside, Florida. Mange politi- og brannbyråer fra hele Miami-Tate hjelper. Følg MiamiDadeFire For oppdatert informasjon. pic.twitter.com/8tORIfZfjY – Miami Beach Police (iMiamiBeachPD) 24. juni 2021

Ordføreren i Surfit bekreftet at minst en person ble drept, mens 10 andre ble skadet, sa tjenestemenn.

Sergeant Marion Cruz fra kirurgens politidepartement sa: “Vi er på stedet, så det er mer alvorlig.

“Jeg kan fortelle deg at bygningen er på 12 etasjer. Hele baksiden av bygningen har kollapset.”

Politiet har sperret veier i nærheten, med mange brann- og redningskjøretøyer, ambulanser og politibiler parkert i området.

Et vitne som bor i nærheten fortalte Victor Cohens lokale TV-stasjon at bygningen “kollapset som en kake.”

NBC sa at redningsteam inkluderte en enhet som var opplært i å fjerne mennesker som var fanget i komplekse eller trange rom.

Bilde:

Myndighetene har bekreftet at en person har omkommet i en bygningskollaps i Miami. Pic AP



Santo Mejil, 50, fortalte Miami Herald at kona hans hadde ringt ham fra en bygning hvor han jobbet som assistent for en eldre kvinne.

“Han sa at han hørte et stort smell, og det føltes som et jordskjelv,” sa Mazil til avisen.

Han ringte henne og fortalte henne at redningsmennene ville slippe henne.

NBC Miami viste en video av en gutt som ble dratt levende fra mursteinene.

Bilde:

Beredskapsarbeidere jobber på stedet for en delvis bygningskollaps i Miami



I følge NBC ble den 12-etasjes bygningen kjent som Sampline Towers South bygget i 1981 og har mer enn 100 boenheter.

Den har for tiden to to-roms enheter på markedet, priset fra 000 600 000 til 000 700 000.

Området er en blanding av nye og gamle leiligheter, hus, sameier og hoteller, med restauranter og butikker som betjener internasjonale innbyggere og turister.

Myndighetene har ikke bekreftet antall personer inne i bygningen på tidspunktet for sammenbruddet.

Willie Gomez, som eier en leilighet i bygningen, sa: ”Da jeg kom hit, og en av kameramennene hadde noen bilder bakfra, så det ut som en del av bygningen hadde kollapset fra topp til bunn.

“Du ser det i et jordskjelv eller noe, men det er ikke sånn. Det er litt sjokkerende.”

Bygningen ligger utenfor en strand i et kystsamfunn på rundt 6000 mennesker, og nærliggende veier ble sperret av politiet, og trafikken ble omdirigert tidlig torsdag morgen.

Den Miami-baserte journalisten Joel Franco, som var på stedet, sa at søk- og redningsbiler ankom for å lete etter de overlevende.

“Noen av dem ble reddet fra den delvis kollapset Surface Condo-bygningen,” twitret han, selv om det ikke var noen offisiell bekreftelse fra myndighetene.