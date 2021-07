Bygningen i Miami kollapser: To andre lik fant at boligblokk ble revet U.S. News

Resten av den 12 etasjers boligblokken som kollapset i Miami, vil bli revet søndag, sa bytjenestemenn.

Dette fører til dødstallet ettersom myndighetene sier at ytterligere to lik er trukket fra ruinene i Florida. I skråningen til 24.

Bygningen har vært en viss bekymring de siste dagene Kollapset 24. juni, Setter brann- og redningsmannskaper i fare som leter etter ofre og kan lande automatisk.

Under en formiddagskonferanse lørdag fikk familiene til de savnede beskjed av rivingsteamene om at “så snart som mulig – først i morgen”.

Det holdes møter for å fullføre detaljene i rivingen, som vil involvere eksperter som går inn i resten av strukturen for å installere sprengstoffene.

Søk rundt bygningen ble hemmet av bekymring for at de gjenværende delene av bygningen kunne kollapse, med endringer gjort av veiledere på torsdag, noe som betyr at team måtte avbryte arbeidet i 15 timer til ingeniører fortsatte å vurdere det som trygt.

Wright Jadalla, sjef for brannredningsassistentens brannvesen, sa at vraket til den kollapset bygningen burde fjernes umiddelbart, som har som mål å gi søkelag tilgang til bestemte deler av garasjen for første gang.

Det antas at redningsaksjonen vil bli stoppet i kort tid etter rivingen.

Den tropiske stormen Elsa er også på vei mot Florida fra Det karibiske hav, noe som gir ytterligere bekymring for at sterk vind kan forstyrre resten av bygningen.

Antall savnede personer ble revidert av myndighetene fra 145 til 126, med duplikatnavn hentet fra listen, og noen innbyggere sa at de var trygge.

Familier har fått beskjed om at de ikke får komme tilbake til bygningen for å hente personlige eiendeler.

Lørdag kveld ble liket av en sju år gammel jente funnet Hentet fra ruinene I Miami – det tredje barnet reddet fra mursteinene.

President Joe Biden Har tidligere besøkt nettstedet I løpet av uken sier en pressekonferanse “kilder til håp er evige.”

Han la til: “Hele nasjonen sørger med disse familiene.”