Bygningskollaps i Miami: Dødstallet stiger til ni etter at flere lik ble gjenopprettet fra steinsprut U.S. nyheter

Dødstallene fra et høyhus i Miami er steget til ni, sier tjenestemenn.

Tale på pressekonferansen, MiamiTate distriktsordfører Daniel Levine Kawa sa at åtte lik hadde blitt gjenopprettet fra ruinene siden torsdagens katastrofe, og et annet offer hadde dødd på sykehuset.

Fire Ofrene er identifisert: Stacy Pong, 54, Antonio Lozano, 83, Gladys Lozano, 79, og Manuel Lafont, 54.

Søke- og redningsteam søker kontinuerlig etter overlevende fra vraket



Det forventes at antallet dødsfall vil øke, med over 150 fortsatt savnet.

Eksperter fra Israel og Mexico har sluttet seg til søke- og redningsarbeidet ved hjelp av søkehunder, ekkolodd, droner og infrarød skanning.

Det er fremdeles håp om at noen av kollisjonsputene som ble dannet i mursteinene, overlevde.

På lørdag sa Kawa at innsatsen for å begrense brannen ble hemmet, men på søndag sa hun at det tok fyr.

På spørsmål fra Sky Martha Kelner når letings- og redningsaksjonen ville bli en “søk- og redningsaksjon”, sa brannsjef Alan Kominsky at teamet ville søke etter overlevende “så godt vi kan.”

“Det største nå er tro,” sa han.

“Det er det som motiverer oss. Det er en veldig vanskelig situasjon.”

‘Vi vil fortsette å lete så lenge vi kan’



Det kommer senere Publiseringen av ingeniørrapporten ble fullført for tre år siden, Som advarte om strukturelle problemer sør for den kollapsede bygningen Sampline Towers.

Rapporten sa at reparasjoner av boligblokken på 12 etasjer vil kreve 0,1 9,1m (0,5,5m) for å reparere større strukturelle skader under bassengdekket og andre mangler, inkludert “betongråte” i den underjordiske parkeringsplassen.

Donna Timagio Berger, en advokat som jobber for beboerforeningen, sa at styret hadde lånt $ 12 millioner ($ 8,6 millioner) for å betale for reparasjonen og hadde bedt eierne om å betale $ 80 000 ($ 57 000) hver.

Takreparasjoner begynte og styret samlet inn bud på betongarbeider, men Internasjonal spredning Planen avtok, la han til.

Krasj kommer tre år etter at en ingeniørrapport advarte om strukturelle skader. Bilde: Abby



Det er uklart om skaden beskrevet i rapporten var knyttet til sammenbruddet, men Greg Schelsinger, advokat og tidligere hovedentreprenør som spesialiserer seg i byggesvikssaker.

Han sa at etterforskning og uunngåelige søksmål til slutt ville avsløre hele historien, men han la til: “Vi vet en ting: en strukturell svikt skjedde.

“Vi vet en ting til: strukturell svikt bør ikke forekomme.”

Avslå Det har gjort folk som bor i de omkringliggende valgkretsene nervøse, Ingen ringere enn innbyggerne i Champlain Towers North og Sister Building South of Champlain Towers.

To blokker bygget med ett års mellomrom med samme design og samme bygninger, men det er blitt sagt at innbyggerne i Nordtårnet ikke trenger evakuering.