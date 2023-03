Byste av Sophie Wilmes i det føderale parlamentet: Et symbolsk skritt inn i et veldig maskulint univers

Sophie Wilmes skulle i fremtiden ha sin byste i parlamentets korridorer. I likhet med Elio De Rubo, Hermann Van Rompuy eller Yves Ledermay, har MR-nestleder rett til en skulpturell representasjon av sin person for å være statsminister fra oktober 2019 til oktober 2020. Hun er den første kvinnen der. ok

Som en del av budsjettutarbeidelsen tok La Chambres tjenester kontakt med den første belgiske premieren for å spørre om tilgjengeligheten for å produsere denne forestillingen. Prosessen vil nå starte sakte, noe som vil ta tid å fungere.

Tradisjonen med byster av statsministre ble født i 1850 på foranledning av Charles Rogier. Siden den gang har hver «leder» (navnet som ble gitt til regjeringssjefen på den tiden), og deretter hver statsminister, hatt rett til bysten hans. Besøket deres i parlamentets korridorer fulgte imidlertid ikke en kronologisk logikk. For eksempel har Guy Verhofstadt, Premier fra 1999 til 2008, ennå ikke fått reist bysten, selv om mange av hans etterfølgere allerede har gjort det.

Prosedyrene som fører til realisering av skulpturen kan være svært lange. På slutten av forsamlingen tok parlamentets vaktbikkje kontakt med den tidligere statsministeren. Du må velge en kunstner, bestemme vilkår, velge om du vil posere eller fotografere, lage en kontrakt, og sørge for at verket passer inn i andre verk i galleriet. Politisk agenda.

Ankomsten av bysten av Sophie Vilmes ville være symbolsk betydningsfull da den ville markere et brudd i det fortsatt maskuline universet. For selv blant designere gikk valget alltid hovedsakelig til menn.

Parlamentet ønsker å forbedre kvinners posisjon: «Parter vil miste deler av finansieringen hvis de ikke overholder»

For eksempel har Representantenes talere også rett til representasjon. I dette tilfellet er det et maleri og ikke en byste. gull, «Av de 41 portrettene i galleriet til statsoverhoder, er tre tilskrevet en kvinne»Sophie Wittemans, kurator for Palais de la Nation, forklarer. ” Dette er kronologisk Paul Kronacker, Marie Derlamen i 1962, Joseph Michel i 1987, François André og Hermann van Rompuy, som bestilte hans portrett i 2011 til Ann van Herrewegen. Av Mary Derlamen.

En ytterligere endring kan skje på slutten av denne valgperioden, for første gang, en kvinnelig president i kammeret i personen til Elaine Tillieux (PS).

9 % er kvinnelige kunstnere

– Overalt er det flere mannlige enn kvinnelige artister i Chamber-samlingen. Men kammersamlingen har fortsatt 9% kvinnelige kunstnere (12% i Senatet), langt bedre enn mange museer», Sophie Wittemans fortsetter. «De 6 landskapsmaleriene i korridorene og bystene av statsministere har så langt kun vært betrodd menn. Men vil Sophie Wilmes bringe noen forandring?

Mens det i dag rettes mer oppmerksomhet mot valgene til skaperne og representasjonen av folket, har noen beslutninger i fortiden gitt overraskende reverseringer. Baron Paul Kronacker (1897-1994) bestilte hans portrett til Marie Terlemann, men 10 år senere ble portrettet erstattet av et portrett av Luc de Decker. Etter å ha hørt dette krevde forsamlingens formann at de to portrettene ble stilt ut side om side. «Og jeg kan fortelle av erfaring at mange seere tydeligvis elsker portrettet laget av Marie Terlamen.ler Sophie Wittemans.