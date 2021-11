Bytt til iPhone 14 Pro og Pro Max USB-C

Etter mange år med å nekte å skille seg fra Lightning Port, kan Apple endelig ha blitt enige.

Hvis du har en iPhone, er du kanskje en av dem som foretrekker å ikke bruke forskjellige ladere til enhetene sine. Men til nå har Apple alltid nektet å sette en USB-C-port på smarttelefonene sine, og vi måtte bruke Lightning-porten. Det gjorde en student Demonstrasjon Han byttet nylig ut Lightning-porten med en USB-C-port, en fullverdig handlingsplan. Dessverre er prisen på prototypen, Auksjonen gikk for 85.000, Kan oppmuntre mer enn én.

For den gjennomsnittlige personen er en iPhone med USB-C-port fullstendig utilgjengelig. Ryktene sier at neste iPhone 14 Pro og 14 Pro Max vil ha USB-C-porter. I følge nettstedet iDropNews, Mange anonyme kilder håper at Apple vil vurdere å bytte ut porten til den neste high-end iPhone.

Nåværende smarttelefoner har mer lagringsplass og håndterer alltid større filer. Lynporter kontrollerer overføringshastigheten strengt. For eksempel tar en 4K-fil i uredigert format, som veier 720 GB, omtrent 3:45 å konvertere. Hvis samme overføring gjøres via USB-C, vil denne tiden reduseres til 3 minutter. Så vi forstår oppfordringen til noen brukere om å se Apple slippe Lightning-porten.

Hvis Apple vurderer å endre Lightning-porten sin, er det ikke for å tilfredsstille forbrukerne, men selskapet er under press fra myndighetene om å forlate denne proprietære designen. Et utkast til europeisk mandat for å generalisere USB-C på tvers av alle enheter, spesielt, søker å tvinge Cupertino til å erstatte porten innen 2024. Vi må imidlertid vente litt lenger for å finne ut om dette ryktet er sant eller ikke.