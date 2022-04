Bytt til returpakker i Bpost

Pilotprosjektet er for tiden under gjennomføring i en rekke kommuner, hvor det har blitt godt mottatt.







megTalskvinne for bpost, Virl van Mierlo, sa til Belga onsdag at bpost planlegger å rulle ut det landsomfattende pilotprosjektet igjen i år, der borgere kan returnere pakker via postbud. Pilotprosjektet er for tiden under gjennomføring i en rekke kommuner, hvor det har blitt godt mottatt.

«Ting går etter planen og folk er spente,» sa Virl van Mierlo. Så pilotprosjektet, som opprinnelig var planlagt å gå til 15. april, er forlenget. Denne utvidelsen skulle muliggjøre en mer dyptgående analyse av årsakene til levering av pakker med postbud. Målet er derfor å rulle ut prosjektet over hele landet i år. Dette vil bli gjort så snart som mulig i tredje kvartal, avslutter bpost-talspersonen.

Bpost annonserte i februar lanseringen av dette pilotprosjektet i noen kommuner i de tre regionene i landet. Pakken kan kun leveres dersom postmannen allerede må være hos kunden for å få en pakke. Det er heller ikke mulig å sette inn en pakke i postboks.