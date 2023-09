Bytte ut plastkopper med papirkopper? falsk god idé

I flere år har letingen etter engangsplast blitt satt i gang for å begrense den ødeleggende effekten på miljøet så mye som mulig. Da ser vi etter vikarer. Og i mange tilfeller skiller papp seg ut som den ultimate løsningen. Men nyere studier undergraver entusiasme.

En av dem, som kommer direkte fra Sverige, forklarer at den komplekse sammensetningen av disse papirkoppene gjør dem spesielt farlige. For å vanntette dem er de dekket med en plastifisert overflate. «Det renner kjemikalier fra disse gjenstandene,» forklarer forsker Bethanie Carney Almroth, direktør for publikasjonen.

Men utover dette aspektet ble det utført et mer omfattende eksperiment for å bedre forstå nedbrytningen av koppene. I nesten en måned ble de nedsenket i vann eller kompost som larvene var plassert i. På slutten av testfasen er resultatene klare: veksten av larvene avbrytes når de kommer i kontakt med jord som inneholder papirkopper.

Det er vanskelig å identifisere de skadelige stoffene som kommer fra disse koppene. Det er like vanskelig å vite om det å drikke i disse glassene utgjør en risiko for folkehelsen. Men på et miljømessig nivå er papirbegeret som kastes i miljøet dramatisk, og påvirker hele økosystemet der den finnes.

Så er det kanskje de gjenbrukbare koppene, plastikk… Dette er interessant så lenge de brukes flere titalls ganger (mellom 20 og 100).