«C à vous»-journalister inspirert av belgisk idrettsutøver og kulestøter: «Hun er smart» (VIDEO)

Under forrige helgs europeiske leker i Polen skilte en belgisk spiller seg ut for sin hengivenhet til landslaget. Hekkmester Anne Zagré, som skulle løpe på 100m hekk, gikk glipp av arrangementet på grunn av skade. Hans kollega Jolian Bumkwo, som spesialiserer seg på skudd åtte, gikk inn for å erstatte ham.

Disse bildene ble ikke bare sirkulert i aviser, men også på sosiale medier. I går kveld i «C à vous» kunne ikke journalisten Mattieu Belliard gå glipp av informasjonen. Han ser tilbake på arrangementet holdt av Jolyon Pomkwo, som ble nummer sju i kule dagen før. På slutten av steeplechase kvalifiserte Jolian Bumkwo seg til sisteplass med tiden 32,81 sekunder.