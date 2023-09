C Norge – Darjee Poe og Caroline Naughton vinner

Darjee Boe og Caroline Naughton vant massestarten i Norgesmesterskapet denne søndagen.

Darjee Poes siste ord

Ellevte i sprinten vunnet av lillebroren, Darjee gå Norge avsluttet mesterskapet på vakreste vis. Seieren virket imidlertid ikke sikret for ham før det siste skuddet. Forfatter av Three Mistakes, vinner av den generelle klassifiseringen Verdensmesterskap I 2011 presenterte han seg for sin siste tur foran målstreken, og endte 44,4 sekunder bak. Johannes Poe Og Sturla Holm Lakerid. Et betydelig gap, men løpet lente til slutt mot Darjee gå.

De to beste i verden gjorde mange feil. En gylden mulighet Darjee gå, feilfri, starter siste runde ti sekunder foran broren. Ved å bruke tang motsto han at kameratene hans kom tilbake for å vinne det vakreste metallet i masseinnvielse. fjerde ved starten av siste runde, Webjournal Sorum (14/20) tar endelig sølv, 3 sekunder foran Johannes Poe (17/20), den tredje og utvilsomt med noen beklagelser. Enda større anger Sturla Holm Lakerid (17/20), tre feil på hans siste skudd, en tilbake sjette Harald Øygaard (20/20) og Martin Newland (16/20) Komplisert nasjonalhelg Vetle Sjaastad Christiansen (13/20) Niende person ved begynnelsen av denne messen etter tolvteplass Sprint.

Caroline Naughton ser dobbelt

Tvert imot Vetle Sjaastad Christiansen, Caroline Naughton En perfekt helg i Øvrebø nærmer seg. Norge ble kåret til mester Sprint I går la skandinaven til en ny nasjonal tittel på listen denne søndagen.

Feil på hans første skudd (4/5), Caroline Naughton Fullfør deretter et løp uten avbrudd. Hans 5/5 i det siste skuddet tillot ham å gjenvinne ledelsen fra starten av løpet Marthe Krogstad Johansen (opptak i dag 18/20). Sammen i den siste sløyfen, Caroline Naughton Han brøt fra lagkameraten på de siste meterne for å gi seg selv sin andre og siste seier i dette norske mesterskapet. Marthe Krogstad Johansen det andre 3,3 sekunder, Elaine Crew Han pyntet seg med bronse mer enn ett minutt etter seier. Marit Ishol Skogen (16/20) og Asne Scrat (14/20) Fullfør topp 5.

Som en påminnelse, teamleder, Ingrid Dantrevold Ikke denne helgen, som sådan IDA-tilkobling.

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus