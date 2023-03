C Norge – Marte Krastad Johansson og Johannes Boe kronet i massestarter

En fortsettelse av disse norgesmesterskapene i Alta denne lørdagen, massestarter med seire ved Marte Krastad Johansson og Johannes Thingnes Boin.

Marte Kraastad Johansen og Johannes Thingnes Boe smykker seg med de vakreste metaller

Kvinneløpet startet denne lørdagen under norgesmesterskapet i Alta. På slutten av spenningen er det endelig Marte Krastad Johansen Det påtvinger seg denne «dronningens rase». For å få det perfekte skuddet (20/20), måtte nordmannen jobbe på den siste rotasjonen for å holde henne god. Når hun kommer ut av siste etappe tjue sekunder foran forfølgerne, har hun bare én på slutten. Til slutt pyntet Mo I Ranas innfødte seg med gull, 0,9 sekunder foran Jenny Ennott (19/20) og Norge først, Ingrid Landmark Dantrevold I 2 sekunder, med tre feil vendt mot mål.

Hos menn, Johannes Thingnes Bo Sett rekorden rett. Den «bare» tredje i gårsdagens sprint, returnerte den store Crystal Globe-vinneren til sin «vanlige plass», dvs. først. Urørbar i dag, skildrar Strynslendingen 20/20 bak geværet for å vinne den nasjonale tittelen. Kampen ble skjøvet tilbake til 33 sekunder Svere Dahlen Aspenes (18/20), den andre og Vetle Sjaastad Christiansen (17/20), tredje på 37 sekunder.

Resultater for massestart for alle kvinner:

Massestartresultater for menn:

Fotokreditt: Manzoni / NordicFocus