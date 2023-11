C Norge – Tittel for Johannes Boes retur til konkurranse

I dag ble norgesmesterskapets sprint avholdt ved Øvrebø av Johannes Boe og Caroline Naughton.

En tittel for Johannes Bock

God introduksjon Johannes Poe denne morgenen Sprint Norgesmesterskapet. yngre bror gå Han stikker inn tittelen med et feilfritt skudd bak pistolen for å returnere til kampen. Han vant med 6,6 sekunder Andre Strømsheim (0+1), forfatter av nok en skytefeil. Med et fullt ansikt av mål, Johannes Dale Han vant bronsemedaljen.

Imperialismen bak pistolen, Sturla Holm Lakerid Kunne ikke gjort det bedre enn fjerdeplassen i dag. Forfatter av feilen, på Lag, Darjee gå Ellevteplass i denne Sprint. Martin Fourgate er nylig vinner av Nordic Festival, Vetle Sjaastad ChristiansenRangert som tolvte med 10/10.

Kvinner fikk 10/10 på en scene

Du må være nøyaktig bak pistolen for å vinne kvinnemedaljen på slutten av morgenen. 10/10 mot mål avgjorde tre medaljevinnere rulleski. I dette lille spillet er det det Caroline Naughton Klarer å prestere godt på beste tid, derav tittelen norgesmester Sprint. Han leder med 26,7 sekunder Maren KirkeideFørste U22, og 28,8 sekunder Marit Skogen.

To bemerkelsesverdige fraværende fra dette norske mesterskapet, Ingrid Dantrevold Og IDA-tilkobling. Det er en tvungen luftveisinfeksjon Ingrid Dantrevold Bli hjemme denne helgen. ryggskade, IDA-tilkoblingNorge har besluttet å ikke delta i helgens løp i samråd med ansatte.

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus