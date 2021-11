I mellomtiden, i gruppe H, slo England Malmö 0-1. For fjerde gang på rad med Wolves, Holder, for andre gang i C1, nøt Aster Vranckx nok en gang tilliten til treneren sin, debitor Goen Castiles, kapteinen mellom stolpene. På sin side kom Dodi Lukepagio tilbake i det 63. minutt. Skadede Sebastian Borneo er ikke på resultatlisten.

Alt startet bra for Castilles-lagets spillere, og fra tredje minutt var Baku på rett plass for å hente inn et innlegg bak Yannick Gerhard og score kampens første mål. Ledelsen varte bare i 27 minutter, før Maximilian Wobar startet kontringen sin med et suverent frispark fra like utenfor rektangelet, slik at den belgiske keeperen var sjanseløs fra Wolfsburg (30.).

Når de kommer tilbake fra garderoben, vil ulvene dra nytte av timelappen gjennom formidleren til den tidligere Undertaker-spilleren Lucas Enmacha, en ung tysk spiss, Maximilian Arnold, som på mirakuløst vis kontrollerer en lang pasning og trenger inn i grensen til det store rektangelet. Område før han skjøt et skudd som lurte den østerrikske målvakten (60.). Poengsummen forble stabil og ulvene vant, med Salzburg som led sitt første nederlag på 28 kamper. De tapte imidlertid for Astor Vrongs i det 82. minutt på grunn av skade.

For sin del, på det andre åpningsmøtet for dagen, i gruppe H, tok Chelsea, som fortsatt tapte mot Romelu Lukaku, tre poeng tilbake fra turen til Sverige på Malm மைதான bakken. Den marokkanske spilleren Hakeem Jiech Save scoret i det 56. minutt av kampen.

Takket være denne seieren, returnerte Chelsea midlertidig til høydene til førsteplasserte Juventus med 9 poeng før de nådde russerne klokken 21:00 fra Saint-Petersburg (3 poeng). Malmö kommer tilbake med et fjerde tap på flere kamper.

Vertonghen og Benfica maktesløse mot Onan, Onana og Lilly vinner i Sevilla

Benfica og John Vertonhen tapte for Bayern 0-4 i første etappe i gruppe E tirsdag, den fjerde dagen av Champions League. Eagles tapte 5-2 for Bayern. I gruppe G vant Lilly og Amado Onana 1-2 på Sevilla. John Vertonghen, den ubestridte innehaveren av Lisboa-forsvaret, klarte ikke å takle den tyske mesteren til tross for at han bommet på en Robert Lewandowski-straff i første omgang. Før det scoret den polske spissen i det 26. minutt, etterfulgt av Knabri (32.) og Sane (49.). Den samme Lewandowski satte til slutt hattrick-rekord med to nye rekorder (61. og 84.). Portugal dempet resultatet med Morado (38.) og Darwin Nunes (74.).

På stillingen fortsetter Bayern sin klare runde med fjerde seier på rad og sjekker billetten til neste runde. Barcelona ligger på tredjeplass med 6 poeng, fulgt av Benfica med 4 poeng. Dynamo Kiev tok tilbake med 1 poeng.

Lille snappet på sin side seieren i Sevilla-engen. Tidligere Kent-beboer Jonathan David svarte med en straffe (43.) fra Lucas Ocampos åpningsmål i kvartfinalen før Jonathan Icon scoret vinnermålet i det 51. minutt av kampen.

På slutten av denne fjerde dagen er Salzburg øverst i gruppe G med 7 poeng, to skritt foran Lily og Wolfsburg (5 poeng). Sevilla kommer tilbake med 3 poeng.