Caddy supermarked tralleprodusent plassert i mottak

Den berømte produsenten av supermarkedsvogner Kady, som erklærte seg misligholdt på mandag, ble på tirsdag satt i boet i halvannen måned for å finne en kjøper og redde 140 jobber i Alsace.

“Retten setter selskapet i konkurs (…) og returnerer saken til 22. februar, i håp om at en løsning innen denne datoen vil bli oppnådd med en kjøper av Caddy,” bemerket selskapets president, Stephan Didio. Resultatet av en lukket høring holdt for handelskammeret i Bas-Rhins domstol.

Lagt til mannen som begynte i Caddy på begynnelsen av 1990-tallet som selger, tok over selskapet i 2014 etter et tidligere borettslag.

“ingen vei”

“For øyeblikket har jeg ikke ledelsen, men handlingen har bare begynt,” innrømmet Stephane Didio, og kalte en “industriell” kjøper for dette nisjemarkedet og berømmet “et flott merke, flotte produkter og engasjerte ansatte.”

Luke Strominger, CFTCs fagforeningssekretær for Social and Economic Commission (CSE), forsikret om at desemberlønningene endelig vil bli utbetalt, ønsker å prioritere å “opprettholde sysselsettingen” på det enkelte produksjonsstedet nå. I Dettwiller (Bas Rennes).

Ser etter en kjøper

“Målet er å finne en kjøper så raskt som mulig fordi tilstanden til selskapet er virkelig katastrofal. Målet er å opprettholde sysselsettingen så lenge som mulig”, insisterte CSE-advokat, Me Hervé Bertrand, og påberopte seg syv millioner euro i gjeld med leverandører kun.

Selskapet, basert i Dettweiler (Bas-Rhin), i Alsace, kunngjorde sitt mislighold mandag på grunn av en opphopning av vanskeligheter som tømte kontantstrømmen.

Selskapet kalt “Les Ateliers Réunis Caddy”, som oppfant metallvognen for supermarkeder i 1928, har allerede gjennomgått to tjenester i 2012 og 2014. Den har vært 70 % eid siden 2018 av det polske selskapet Damix, som kuttet femti jobber i 2020 …