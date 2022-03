Caesars mislyktes med et lite publikum denne fredagskvelden: «Caesars are so entangled, so proud»

Er det fortsatt en fremtid for Caesars? Dagen etter av 2022-utgaven kan det stilles spørsmål ved, det vil være i alt annet enn minner. På publikumssiden er dette Pericina. I fjor trakk festivalen kun 1,6 millioner tilskuere, det laveste på 10 år. Dette året var dårlig. Med 1,3 millioner seere er dette tre ganger mindre enn rekorden i 2012. Det er ingen evne til å stoppe lekkasjen, ikke engang en påminnelse om den definitive verdien av å spille mestere ved Antoine de Coun-personens seremonier.

Noen vil si at monopolisering av oppmerksomhet er miljøets feil i Ukraina og denne krigens skyld. Er ikke dette en fortsettelse av Roman Polanski-saken som rystet festivalen i 2019? Eller, mer sannsynlig, følelsen av en festival fra en annen epoke ble påvirket av avskaffelsen av César du public, etablert i 2018, og belønningen for filmen som ble forsterket i 2021 og høyt sett av franskmennene. Det har allerede blitt rettet mye kritikk mot Magrites, som har lidd enda større nederlag i år.

Til slutt, hvis ikke et par rumpe, Mary Infiltrating Influencer, inspirert av det Corine Masiero gjorde i fjor, hva husker vi fra denne kvelden? Hun er ikke stolt av det: På den tiden ønsket jeg å dø. Hun sa parisisk . Det var bare galskap, å løsne rumpa. Caesars sitter så fast, så stolte, det er synd.»

Forsøk på å forstyrre seremonien for å erte torturisten fra Jose Garcias råd og Umar Zais forsøk på å skape en liten atmosfære takket være Stroma (se side 15) klarte heller ikke å forhindre seremonien. Bare Xavier Dolans hyllest til Caspar Ulliel ga en liten gnist til publikum.

Vi kommer til å glemme detTapte illusjonerXavier Giannolis Balzacs tilpasning vant 7 trofeer (av 15 nominasjoner), inkludert 5 for beste bilde av Christophe Bujorn fra Belgia. Annette Og den dokumentaren Malpeek Joffrey Santos, en franskmann dedikert til å overleve et angrep på en stasjon med samme navn i Brussel i 2016, ble valgt som den beste dokumentarkortfilmen. For andre, gå rundt og se ingenting.