Caico Stadium 2022 show i Norge selger ut på 10 minutter

Kiko Stadium-showet selger ut på bare ti minutter

Ann 6. juli kl. Norsk superstjerne produsent Kigo Annonserte den største konserten i karrieren Oslo, Norge. Fire dager senere 10. juli, Ikke bare showet Solgt Men billettene var helt borte 10 minutter Til salgs.

Sett til å finne sted 22. juli 2022, I Ulewal stadion, Norges største utendørsarena, i etterspurt konsert 31 000 Å kjøpe billetter. Hvis det er spørsmål om at Caico er en av de mest kjente menneskene i Norge, er det absolutt ikke nå. Billettene er nesten ikke eksisterende, da hele forestillingen ble utsolgt ved bestilling.

Arrangementet markerer en milepæl en gang i livet for den tropiske hjemmedjongen, da Kiko nå blir den første norske artisten som opptrer på en konsert i Ullewal. Ikke bare det, men det var det eneste showet han opptrådte i Norge neste år. I en uttalelse på Kikos nettsted sa han: [to be a] En slags natt med en blanding av gamle og nye sanger og en rekke fantastiske gjesteartister. ”

Denne kunngjøringen legger allerede til et monumentalt år “Golden Hours” Produsent. Tidlig i 2021 fremførte Kiko et slags live stream show Sunmore Alpene. Etter den enestående forestillingen kunngjorde hun et unikt klespartnerskap med PGA-stjernen, Ricky Fowler Og Puma Golf. Han kunngjorde deretter sitt første stadionshow i 2021 fordi han delte at han ville spille Bank of California Stadium Ann 10. september. I forrige måned spilte han det første fullverdige show-symbolet igjen Red Rocks amfiteater I Morrison, Colorado.

Selv om billetter kan være offisielt utsolgt, er det fortsatt noen videresalgskort Billettmester. Prisene på seter starter NOK 695 ($ 80,02) Og veldig begrenset, mange enkeltsteder bare.

Kiko ble en søyle av elektronisk musikk da han etablerte seg ved utgivelsen av debutalbumet.Cloud Nine”. Siden den gang har musikken hans overgått EDM-scenen. Han spilte også i noen av verdens mest populære episoder i 2018, inkludert det minneverdige settet på hovedscenen til Coachella. Selv om han har sett store prestasjoner i sitt unge liv så langt, er det klart at Kikos største øyeblikk ligger foran ham.

