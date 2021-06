Caitlin Jenner slår tilbake etter å ha kalt Jimmy Kimmel ‘Trump in a Wick’

Caitlin Jenner ringte natt-TV-programleder Jimmy Kimmel etter at han foreslo “Donald Trump er en parykk.”

I den siste episoden av Jimmy Kimmel Live, Presentatøren reflekterte over den siste sesongen Fortsetter med Kardashians.

“Har de vist seg å ha rett? Ingen av dem giftet seg med en gal mann, gjorde de? Spurte han, Kim refererer til Kardashians eksmann Kanye West, Som har behandlet utallige psykiske problemer mens de er i offentligheten.

Så spurte han: “Pappa, Bruce, hvordan er den olympiske gutten?” Angir Jenners døde navn.

Rett etterpå landet han Jenners bud på guvernør i California.

Anbefalt

Kimmel sa at likheten var “merkelig” på grunn av de forskjellige bildene av Jenner sammenlignet med Trump, etter at han dukket opp i et intervju med Hopi Goldberg. Vise: “Vet vi at Donald Trump ikke er en Caitlin Jenner Wick?”

Han refererte også til henne som “Kim Carr-Croatian” og sa at han “prøvde å få oppmerksomhet”.

“Caitlin Jenner har større sjanse for å bli den neste Batman enn guvernøren i California,” sa han. “Hun vet ingenting om noe.”

Jenner henvendte seg til Kimmel for sin kommentar på Twitter: “I går kveld [Jimmy Kimmel] Han kalte meg Donald Trump med en parykk. Han mener åpent at trance kvinner bare er menn med parykk. Hvor er forargelsen fra venstre eller LHBT-samfunnet? Å være WOKE bør være et alternativ hvis du er demokrat. ”

Den uavhengige Kimmels representanter er blitt kontaktet for kommentar.

I april kunngjorde Jenner sitt bud på guvernør i California, Bekrefter at han vil stille som republikaner i den demokratiske høyborg i staten.

I intervjuet hans av Vise Torsdag 9. juni, Tidligere reality-TV-stjerne 71, var anspent frem og tilbake med medprogramleder Joy Behr rundt vinneren av 2020-valget.

“Jeg vil spørre deg om noe før vi drar, for vi har ikke tid. Noe viktig jeg vet,” begynte Behar., Ikke Joe Biden. Er du en av disse menneskene, en av de republikanerne? “

“Jeg kommer ikke til å gå inn på det. Valget er over,” sa Jenner.

“Jeg tror Donald Trump gjorde noen gode ting,” fortsatte han. “Det jeg liker med Donald Trump er at han er en bråkmaker.”

“Men vant han? Vant han valget? Behar utfordret henne.

“Han var en trøbbelmaker da han var president,” svarte Jenner. “Jeg vil gjøre det samme. Jeg vil gå inn og være en gjennomtenkt distraksjon i Sacramento. Vi må endre systemet. Jeg vil endre det systemet til positivt. Jeg er for folket. “