California arbeidsrettslovgivning er grunnlovsstridig, sier dommer Uber

En dommer scoret fredag California Uber og andre verktøybaserte kjørehåndterings- og leveringstjenester bør klassifiseres som kvalifiserte ansatte for stemmeaktivitet, fordeler og stillingssikkerhet som er unntatt fra en statlig lov.

Alameda County høyesterettsdommer Frank Rosh slo fast at forslaget var grunnlovsstridig.

Velgerne godkjente flyttingen i november etter at Uber, Løfte Og andre tjenester brukte 200 millioner dollar på å støtte det, noe som gjorde det til den dyreste stemmeoperasjonen i statens historie.

Uber sa at den planlegger å sette opp en kamp som ender i California Høyesterett og anker.

Firmaets talskvinne Nova Edwardson sa: “Denne kjennelsen ignorerer viljen til de fleste velgere i California og bryter både logikk og lov. Riksadvokaten i California forsvarte på det sterkeste konstitusjonen i forslag 22 i denne saken.

Han sa at trekket vil gjelde til det blir anket.

Dommeren saksøkte de tre sjåførene og Service Employees International Union, som feilaktig fjernet statslovgiverens evne til å gi arbeidstakere rett til et statskompensasjonsprogram.

“I to år har sjåfører sagt at de ikke kan kjøpe demokrati. Dagens resultater viser at de har rett,” sa Bob Schunover, president i SEIU California State Council.

Proposisjon 2 beskytter nyttebaserte turmottak og distribusjonsselskaper mot arbeidsrett, og krever at sjåfører betrakter slike tjenester som ansatte og ikke som uavhengige entreprenører og ikke mottar fordeler som betalt sykefravær eller arbeidsledighetsforsikring.

Uber og Lift truet med å forlate staten hvis velgerne avviste trekket.

Arbeidskraft brukte rundt 20 millioner dollar på å utfordre forslaget.

Statens høyesterett nektet først å behandle saken i februar – hovedsakelig av praktiske grunner – men underretten åpnet muligheten for en utfordring.