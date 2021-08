California Caldor -brann brenner 100 000 dekar og ødelegger små byer. Klimakrisen i det vestlige USA

Rasende Caldor brann Det brant mer enn 100 000 dekar i Nord -California og ødela mer enn 500 strukturer etter å ha våknet i helgen.

Brannen, utløst av varmluft og tørkepåvirkede planter, brant i den sørvestlige delen av Lake Tahoe og spredte seg til mer enn 30 000 dekar på to dager, og brant rundt 106 500 dekar mandag morgen.

Brannmenn oppnådde 5% kontroll, med moderat fuktighet og lave natttemperaturer som bidro til å dempe brannen søndag kveld, men myndighetene sa at skuddvekslingen var vanskelig gjennom bratt, ulendt terreng.

“Vi har å gjøre med veldig tørre tørkeområder,” sa Diana Swart, talskvinne for El Amarador El Dorado -divisjonen i Cal Fire. Han sa at bunnen av skogen var fylt med tette lag med døde og tørkede blader, grener og stubber. “Det første vi skal begynne med – vi har ikke nok vann,” sa han.

Mer enn 13 500 brannmenn er engasjert i å kontrollere et titalls store branner California. Mark Gillarduki, direktør for California Office of Emergency Services, sa at Gavin NewSom, statens guvernør, hadde bedt Joe Biden om å utstede en stor katastrofevarsel for åtte distrikter.

Hvis den blir godkjent, vil kunngjøringen gi et bredt spekter av bistand, inkludert bolig, mathjelp, arbeidsledighet og statlige nødutgifter.

Omtrent 43 000 innbyggere i California var under evakueringsordre og mer enn 500 hjem lå i tilfluktsrom, sa Kilarduki.

Mange lokalsamfunn er utsatt for brann i rask bevegelse. Allerede har 2000 hjem og andre strukturer blitt ødelagt i staten, og tallet fortsetter, ifølge California Forestry and Fire Protection (Call Fire).

Av dem ble 551 talt i brannskadene i Caldor, som rev gjennom småbyer fanget i de skogkledde fjellene i El Dorado County.

Brannen, som brøt ut 14. august, brøt raskt ut og noen hundre brannmenn og annet personell slet med å kontrollere den på forhånd. Tjenestemenn bemerket den gang at det var vanskelig å bruke tilstrekkelige ressurser fra begynnelsen med så mange store branner som brant i hele regionen.

“Å redusere ressurser er definitivt en faktor,” sa Swart, med henvisning til Dixie -brannen, som brente mer enn 725 800 dekar i nord og truet hjem i fem fylker. Mer enn 6000 ansatte kjemper mot brannen, som er den største enkeltbrannen som noen gang er registrert i California og 40% under kontroll.

Tørke påvirker for tiden Nesten halvparten av det kontinuerlige USA, Ifølge amerikansk tørkeovervåking. Enn 95% av California er klassifisert som alvorlig tørke Regler og nesten halvparten av delstatene påvirkes av eksepsjonell tørke, som er selskapets høyeste klassifisering. Klimakrisen har forverret tørre forhold og økte hetebølger som avgir fuktighet fra miljøet, og har en direkte rolle i å forverre skogsbranner.

Ifølge National Intermediate Fire Center har 93 store gnister blitt brent over et område på 2,5 m i 13 store stater, og mer enn 26 000 mennesker jobber med å slukke brannen.

“Det er brannproblemer nå over hele Vest -Amerika,” la Swart til. “Hvis vi kan, vil vi få ressurser fra eksterne stater, men de slukker også brannen.”