Call of Duty 2022 aura en modus inspirert av Tarkovs Escape?

Forpliktelser Han snakket om det for den nylige utgivelsen av fortropp, episode satt under andre verdenskrig. Og mens spillere knapt nyter dette nye spillet, strømmer det allerede inn informasjon om kommende avdrag. Vi husker det snakkende ryktet en futuristisk halv Call of Duty for 2023 og idag, tittelen planlagt for neste år gir oss en av hans inspirasjoner: Flukt fra Tarkov. I følge lekeren RalphsValve planlegger utvikler Infinity Ward å erstatte modusen hans Spesielle operasjoner for ” en mer utviklet krysskomponent, en realistisk overlevelsesskytter ».

‘-‘; Den ligner “Hazard Zone”-modusen programmert i Battlefield 2042, selv om den er mer lik action RPG / Sim, “Escape from Tarkov” i omfang. – Ralph (@RalphsValve) 8. november 2021

Kort sagt, denne modusen vil kreve å samle tyvegods på tvers av flere kart før den blir utvunnet. Bevegelsene ville være langsommere, krever realismen, med stor betydning for rustningen. Kamp ville være viktig for å samle verdisaker fra andre spillere. Dette ville være en høyrisikospillmodus, men med store belønninger. For på kartet er hvert tap endelig.

Derfor ville vi vært nærmere Escape from Tarkov, et populært skytespill der spillere plyndrer byer mens de unngår (eller søker etter) motstandere. Det legges vekt på en realistisk tilnærming, et krav i spillet.