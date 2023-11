«Call of Duty» er en bærebjelke i videospillindustrien, og feirer 20-årsjubileum

Gjennom årene har Activision Blizzard-serien blitt et fenomen som tiltrekker seg millioner av entusiaster over hele verden. I løpet av tjue år tjente det studioet over 30 milliarder dollar i inntekter og etablerte seg som en av de største hitene i bransjen.

Som tenåring løp James Spratt hjem fra skolen for å koble seg til Internett og gjennomføre militæroperasjoner på et kart over det internasjonalt suksessrike videospillet «Call of Duty», som feiret tjueårsjubileet. Opus.

First Opus, utviklet av Infinity Ward og utgitt av Activision, ble utgitt i oktober 2003. Siden den gang har «Call of Duty» kommet tilbake med en ny versjon hver høst: den neste, «Modern Warfare III», kommer i november. 10.

Ifølge Michael Bacher, Wedbushs underholdningsprogramvareanalytiker, var årets utgivelser utvilsomt «nøkkelårsaken» til suksessen, mangfoldet av innhold, som spenner over nylige konflikter fra andre verdenskrig, inkludert spesialoperasjoner.

En annen drivkraft bak suksessen ligger i utviklernes ønske om å stadig forbedre opplevelsen, og gi tusenvis av spillere som James Spratt og vennene hans sjansen til å spille online.

«Det er ikke bare spillet, det er hva det representerer, og hvert år har du et fellesskap som fortsetter å vokse,» minnes han. «Du kan snakke med hvem som helst om det, på gatehjørnet eller på Internett, alle vet hva «Call of Duty» er.»

Partnerens nevøer og nieser spiller spillet selv, det samme gjør svogeren.

«Da jeg begynte å spille trodde jeg det var en tenåringsgreie, men i dag har du spillere i alle aldre,» insisterer han.

– spenning –

Et av forumene dedikert til franchisen på det sosiale nettverket Reddit samler 1,2 millioner medlemmer som deler minner om favorittstadiene i spillet i tidligere versjoner, og noen hadde tidlig tilgang.

«Jeg får gåsehud hver gang jeg når oppdraget +El Sin Numero+ i Modern Warfare 2», skriver et forummedlem som er i tjueårene og bruker 90 % av fritiden sin på videospill.

Opprinnelig et beskjedent militært skytespill for PC-en, fikk franchisen en annen dimensjon med «Call of Duty 2», utgitt i 2005 på Microsofts Xbox360, sier Matt Piscatella, en videospillanalytiker hos Circana.

Etter lansering kjøpte 70 % av nye Xbox-eiere spillet, noe som gjør det ideelt for maskinen. Men det virkelige gjennombruddet kom to år senere, med «Call of Duty 4: Modern Warfare», som inkorporerte nye muligheter for nettspill.

«Call of Duty er et av de få spillene som kan betraktes som «endeløse», siden det tilbyr nok innhold og funksjoner for nettspill til å bli standardspillet for de som vil ha litt rask moro med venner eller familie,» sa Mr. Piscatella understreker.

Og resultatene er i: I USA har franchisen vært toppselgeren i sektoren i mer enn ti år, og New Work er intet unntak fra regelen, sier han.

«Vi er veldig stolte av det,» sa Ms. forsikrer Faris, for hvem videospill er «uten tvil den mest dynamiske formen for underholdning i dag».

«Det er en ære å være en +Call of Duty+-referanse på det feltet.»