Call of Duty Modern Warfare II: «den mest avanserte opplevelsen i historien til franchisen» | xbox one

Activision hadde allerede formalisert oppfølgeren til Modern Warfare, samt ankomsten av et nytt Warzone-spill, men utgiveren har nettopp lagt til noen små detaljer om hva spillere kan forvente av serien i de kommende månedene.

Call of Duty Modern Warfare II: den mest avanserte opplevelsen i serien

Når Activision har Annonsert oppfølger til Modern Warfare og Warzone 2 i februar i fjor bekreftet også utgiveren at det var laget en ny spillmotor for anledningen.

den vi kaller Call of Duty: Modern Warfare II I påvente av formaliseringen bør den offisielt presenteres neste måned, selv om det ikke er umulig for oss å vite om det denne uken. Infinity Ward, studioet med ansvar for utvikling, har faktisk begynte å gjøre narr av henne og rykter peker på de første testøktene med influencere denne uken.

Activision benyttet i dag kunngjøringen av sine siste kvartalsresultater (23 % mindre enn i samme periode i fjor) for å kunngjøre at utviklingen av den nye Call of Duty Modern Warfare gikk bra og at den vil være den mest avanserte. eksperiment i nesten 20 år.

Årets Call of Duty er en oppfølger til 2019s Modern Warfare, den mest suksessrike Call of Duty-tittelen til dags dato, og vil være den mest avanserte opplevelsen i franchisehistorien.

I tillegg har Activision bekreftet at den «nye Warzone-opplevelsen» vil forbli gratis å spille og har blitt bygget fra grunnen av sammen med premiumspillet. Denne nye Warzone forventes å «inneholde banebrytende innovasjoner» som vil bli avslørt senere i år. I henhold siste rykterWarzone 2-utgivelsen skal bare gjøres på Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 og PC, og Modern Warfare II kan ha rett til realistisk modus i stil med «Escape From Tarkov».

Som vanlig vil vi følge kunngjøringer om kommende Call of Duty-opplevelser, samt de som er relatert til Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard.