Call of Duty Vanguard: Activision beklager

Spillere over hele verden er fornøyde nå Call of Duty Vanguard, Det nye kapittelet i en stor franchise. Dessverre ble lanseringen av førstepersonsskytespillet skjemmet av en kontrovers, som Activision beklager. I et av zombiemoduskartene ser vi en revet kopi av Koranen på bakken. Innhold ansett som sensitivt av det muslimske samfunnet ble umiddelbart trukket tilbake av utgiveren. Hvis selskapet ikke oppga detaljer om hvordan innholdet var ” Feil inkludert “, hun lover” For å unngå slike feil i fremtiden, ta de nødvendige tiltakene lokalt for å fikse problemet .

Call of Duty er for alle. Innhold som støter det muslimske samfunnet ble lagt til feilen forrige uke og fjernet fra spillet. Det skulle aldri ha dukket opp, og vi beklager

Activision Gir detaljer i en pressemelding: ” Call of Duty er for alle. Innhold som støter det muslimske samfunnet ble lagt til feilen forrige uke og fjernet fra spillet. Det skulle aldri ha dukket opp, og vi beklager «Nå ser det ut til at situasjonen er løst av selskapet selv Vi ser for oss at hun ikke ville snakke om årsakene til det Call of Duty Vanguard.