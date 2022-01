Call of Duty Vanguard & Warson, sesong 2: Flere operatører avslørt av lekkasje

Opprinnelig planlagt neste uke, Start sesong 2 av Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone Det ble til slutt utsatt til 14. februar For noen dager siden. Sledgehammer Games ønsker å bruke ulike oppgraderinger og forbedringer av spillopplevelsen gjennom spilloverhaling. Men vi vet fortsatt ikke noe om denne nye kommende sesongen, En lekkasje avslørte de første bildene av tre nye operatører som kommer opp.

Tre operatører er i gang

Anna, Gustavo og Thomas. Her er navnene på tre nye spillere som kommer for å øke rollebesetningen til sesong 2 av Vanguard og Warson om noen uker. Hvis det foreløpig ikke er noen definitiv informasjon om dem, var vi i stand til å få en første visning av hver av dem Takk ZestyLeaks, hvis konto dessverre er underlagt opphavsrettskrav. Men Internett trengte, basert på en annen bruker ved navn Julesleak, for å kunne lagre og dele lignende bilder.

For flere detaljer og fremfor alt, må vi vente til Sledgehammer for å dele kartet for denne nye sesongen for å sikre at disse lekkasjene er ekte. Inntil da kan alle belønninger vinnes Sesong 1, Pacific, Som pågår for øyeblikket. I andre lisensmeldinger, dvsDet ser ut som Årsformatet for Call of Duty er usikkert Nå har Microsoft bestemt seg for å kjøpe Activision. Imidlertid bør et oppkjøp ikke være det Hindrer ikke lisensen fra å fortsette på PlayStation.