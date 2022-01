Call of Duty Vanguard & Warzone : sesong 2-utgivelse er rapportert

Debutene til Call of Duty: Vanguard er desidert godt kompliserte av Activision. Alors at opus utviklet av Sledgehammer Games en connu en engstelig demarrage au vu des habitudes de la lisens, il a également été victime de quelques petits problèmes ayant impacté l’expérience des joueurs. På se souvient par exemple que lanseringen av sesong 1 du jeu, ainsi que celle de Call of Duty: Warzone, avait dû être repoussé. Et fenomen som vil bli gjengitt en gang i sesong 2, som vi har lært før.

Nouveau-rapport for Vanguard et Warzone

C’est par le biais du compte offisielle twitter av sagaen at Sledgehammer Games kunngjorde rapporten fra sesong 2. Alors som er lansert était attendu pour le 2 fevrier prochain, celle-ci debuterer endelig 14. februar, histoire de bien marquer le coup pour la Saint-Valentin (oops) . Le studio forklarte faktisk at i dépit de toutes les mises à jour deployées, “advantage a kiss d’être fait”. Ce laps de temps supplémentaire sera alors mis à profit pour « korrigere stabilitetsproblemene så vel som feilene, for å sikre et optimalt etterbehandlingsnivå for joueurs».

Vi har implementert en rekke oppdateringer, men mer må gjøres. Takk for at du er tålmodig mens vi utsetter utgivelsen av sesong to #Fortropp og #Krigssone å prioritere pågående arbeid for å balansere og optimalisere din nåværende spillopplevelse. Mer informasjon: https://t.co/dB2ruoguXq pic.twitter.com/iBWEVQFwpf — Call of Duty (@CallofDuty) 19. januar 2022

L’equipe lovet notamment de nouvelles mises à jour incluant de nouvelles optimizations pour le gameplay et un meilleur équilibrage du jeu, på Vanguard comme sur Warzone. En kampkvote for Sledgehammer, som er engasjert i faire de l’expérience de gameplay « [sa] prioritet », ce qui n’empêche malheureusement pas le retur av visse problèmes de triche. I attendant d’en apprendre pluss sur cette nouvelle sesongen som kommer, les joueurs peuvent donc continue à profiter de la sesong 1 et de l’ensemble des contenus qu’elle a à offrir.