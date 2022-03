Call of Duty Warzone er offisiell på mobil

Så ryktene var sanne: Warzone kommer til mobil. Activision har annonsert ansettelsen av en rekke partnere for migrering av CoD Battle Royale til smarttelefoner.

Ryktet mobil krigssone startet i slutten av 2021 før de ble nektet på nettstedet vårt av plattformen hvem som har lekket informasjonen. Men til slutt, aktivitet benyttet seg av presentasjonen av hans veikart 2022 å gi detaljer om aktuelle prosjekter og spesielt aProsjekt Warzone i 2022som ga lite rom for tvil, selv om andre ryktene lente mer mot en Warzone 2 for neste år.

Nå er det offisielt Call of Duty kommer tilbake til mobil (det er allerede en torskemobil)men i hans versjon Battle Royale gratis å spille. Studioet har også gitt ut rekruttere laget ditte for denne tittelen, som lover å bli en ny AAA-opplevelse som «vil bringe den spennende, flytende, storstilte handlingen til Call of Duty: Warzone til spillere på farten.For resten er det foreløpig ingen detaljer. Vil vi se Verdansk av de første krigssone eller kaldera fra Warzone Pacific? 2022 eller 2023? Forretninger å følge…