Call of Duty Xbox 360-servere er tilbake og Xbox-spillere strømmer til dem | xbox one

Mens Activision Blizzard-oppkjøpet mest sannsynlig vil bli validert i løpet av de kommende dagene, fant vi ut at serverne for Call of Duty-spill utgitt på Xbox 360 er oppe og går igjen og ønsker mange Xbox-spillere velkommen.

Masseretur til Xbox 360-spill

Som det fremgår av bilder delt på Twitter av @Sn4kee, er det for tiden over 200 000 Xbox-spillere som spiller 360 avdrag av Call of Duty-serien. Enten det er Call Of Duty: Black Ops, Call Of Duty: Modern Warfare 3 eller Call of Duty: World At War, virker det igjen veldig enkelt å finne et flerspillerspill når dette skrives.

De fleste Call of Duty-spill utgitt på Xbox 360 er bakoverkompatible med Xbox One og Xbox Series X|S. Dette betyr at hvis du eier en av disse titlene, vil du kunne nyte flerspiller igjen uten videre.

Husk at Microsoft, parallelt, nylig bekreftet at de hadde signert en tiårsavtale med Sony, for å garantere tilstedeværelsen av lisensen på PlayStation-konsoller. Når vi ser på suksessen til Call of Duty-spill som er over ti år gamle, er det ingen tvil om at denne avtalen er veldig viktig for de to gigantene og derfor vil flere spillere kunne dra nytte av lisensen i årene som kommer.