Camille Gottlieb er forelsket: hun lar endelig kjæresten se henne

Etter et år med kjærlighet bestemte Camille Gottlieb seg for å vise sin lykke på sosiale nettverk. Tirsdag 10. oktober delte prinsesse Stephanie av Monacos datter et bilde av paret på sin Instagram-konto. I løpet av en historie viste den unge kvinnen for første gang mannen hun hadde delt livet sitt med i et år.

» 365 dager med kjærlighet. Underhold oss «, skriver svigerdatteren til Prins Albert. På bildet dukker den 25 år gamle monegaskeren opp midt i et kyss med sin muskuløse, tatoverte elsker under en båttur. Dette bildet lar oss oppdage ansiktet av denne mystiske følgesvennen, som så langt kun har dukket opp på Camille Gottliebs sosiale nettverk. Camille Gottlieb dukket opp på Instagram for første gang med kjæresten sin 10. oktober 2023. ©Instagram-skjermbilde. Kjærlighet begynner så langt øyet kan se Camille Gottlieb kunngjorde offisielt denne romansen under et intervju Hei Monaco På slutten av fjoråret. Så sa hun: » Hjertet mitt liker det ikke lenger. Hvis det er mer alvorlig skal jeg snakke om det. » I mars i fjor tok han til Instagram-kontoen sin for å bekrefte sin intensjon om å underholde ideen. På spørsmål om når hun ville introdusere kjæresten, svarte halvsøsteren til Pauline og Louis Ducroot: » Kanskje en dag, hvem vet? Men ikke nå, vi har det bra, vi både nyter det og er sammen med våre kjære. » Trinn for trinn vil Camille Gottlieb avsløre navnet på sin andre halvdel. Paret vil gjøre sin første opptreden sammen med resten av kongefamilien på palassets balkong 19. november, Monacos nasjonaldag.