Camille Lass forbedret seg på 800m, men ga ikke opp 400m: «Jeg tror jeg kan gjøre det bedre på begge distanser»

I femten år har Belgia ventet på en vinner fra Sandra Stahls, den belgiske rekorden (1.58.31) og europeisk innendørs bronsemedaljevinner over 800m (2000). Rio OL-semifinalist Renee Aikens ser ut til å få en god start (2.00.00) før hun brøt et hælbånd i juni 2021, mens Elise Wanderelst, som satte rekorden på 2.01.68. , 1500m, Laas blir i økende grad en kandidat i spillet.

Tournaisienne, som feiret sin 30-årsdag sist lørdag i Oordegem, hevet sin personlige rekord til 2.01.99 i arrangementet, som hun kun har konkurrert i tre ganger utendørs. På slutten av løpet stønnet hun fortsatt.»Mentalt hinder mellom 400m og 600m».

«Jeg kunne ikke komme dit da konkurrentene gikk opp. To runder igjen, fortsatt bra, men jeg er ikke vant til det. Camila kommenterer. Jeg blir litt redd og så når jeg kommer til 600m sier jeg til meg selv, ja, det er veldig bra. Jeg trenger virkelig å jobbe med denne delen av løpet og få selvtillit. Men det er deilig å bli bedre hver gang.

Camille Los er på vakt fremfor alt annet fordi hun vet at hun ikke har samme bakgrunn som motstanderne. «Jeg har ikke så mye utholdenhet og trener veldig sprintorientert. Programmet mitt er veldig spesialisert for en løper. ÅtteMed lite utholdenhet og tung vekttrening, men det er viktig at jeg beholder fartsegenskapene mine.

Med runden som kvalifiserer til verdensmesterskapet i Budapest, er det ingen tvil om at et bytte nå vurderes fullt ut.

Sitat Hovedsaken i spillet vårt er å være lidenskapelig og ha det gøy.

– Uansett, jeg kommer definitivt til å fortsette med 400 meter fordi du vet at jeg ikke klarer det uten leopardene. (smil). Men jeg vil gjøre både 400m og 800m kategoriene. Det er flere 200-400 løpere enn 400-800, men hvorfor ikke? Jeg tror det er mulig! Jeg kan gjøre begge deler. I vinter, da jeg allerede gjorde noen forberedelser til 800, slo jeg innendørsrekorden min på 400m. Vi får se hvor det tar meg.

Etter et travelt år på 400m (28 totalt!), kjente kapteinen til de belgiske Cheetahs seg litt i enden av tauet. «Hovedsaken i sporten vår er å være emosjonell og ha det gøy. Etter fjoråret innrømmer jeg at det var et øyeblikk da jeg var litt kvalm på 400m. Å finne noe nytt gir meg stor glede på trening og jeg håper å bryte rekorden min på 400m senere også.

Drømmen hans på 800m? «Gå av på under to minutter! Jeg vet ikke om det er mulig allerede i år, men neste år er mulig. Husk i alle fall at tiden 1.59.80 vil åpne dørene til de olympiske leker i Paris.

Neste 6. juni, på Hullwa, Kamil Los 400m.prøv lykken» 800 m i Genève.