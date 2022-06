Camtasia, programvare for å lage online treningsvideoer

Som trener eller lærer må du lage en nettbasert opplæring. Mens vi tidligere nøyde oss med å legge lange .pdf-kapitler på nettet, brukes videostøtte i økende grad i e-læring fordi det på en mer livlig måte lar deg dele skjermen din og sette inn forklaringer til rett tid i kurset.

Det er bare ikke alltid lett å finne riktig programvare for å lage nettbaserte kurs eller opplæringsprogrammer.

Dedikert programvare opprettet i 2002, Camtasia brukes over hele verden fordi den nå er oversatt til flere språk og det finnes versjoner for Mac og Windows.

2022-versjonen av Camtasia har nettopp blitt utgitt. Du har muligheten til å prøve det gratis i løpet av en prøveperiode på en måned. Programvaren installeres raskt og du kan velge språket du vil bruke.

Camtasia programvare interesse

Med samme programvare på enten Mac eller Windows kan du:

ta opp dataskjermen helt eller delvis eller via webkameraet

importere filer: video, lyd eller til og med bilde i forskjellige formater. Variasjonen av medier som brukes vil gjøre kursene dine engasjerende

Gjør PowerPoint-presentasjonene dine til videoer ved å spille inn kursforklaringene dine direkte i programvaren.

Hvordan bruker jeg Camtasia?

Redigering gjøres ved å dra og slippe i programvareredigereren. Du kan legge til, fjerne, klippe ut eller flytte deler av videoene eller lydene dine, men du kan også legge til atferd eller overganger til hver del. Du har muligheten til å lage merknader eller markøreffekter for å trekke elevenes oppmerksomhet til et bestemt punkt i kurset.

Du kan importere filene dine fra datamaskinen eller fra Google Disk, men du har også et bibliotek som vil gjøre livet ditt enklere å legge til allerede opprettede animasjoner eller å sette inn lyd.

For å hjelpe deg med grensesnittet til programvaren, kan veiledningene veilede deg. Først kan du importere en allerede opprettet Power-point-presentasjon, deretter vil bruken av programvaren være lettere å forstå enn fra en tom side. På slutten av prosjektet ditt har du forskjellige alternativer for å eksportere videoen din for å integrere den på en nettplattform eller til og med Youtube eller Vimeo.

Hva er nytt i Camtasia 2022

Hvis du allerede har en Camtasia-lisens, kan du oppgradere til Camtasia 2022.

De viktigste nye funksjonene til Camtasia er:

markørforbedringer. I skjermopptak spiller musepekeren en viktig rolle. Camtasia 2022 tilbyr flere avanserte funksjoner for å nøyaktig redigere, forbedre og optimere utseendet ditt;

nye maler og tilpassbare elementer: Biblioteket har blitt fullstendig redesignet, med mer enn 1000 nye elementer, for eksempel introer, musikkspor, animerte titler og maler. Fargene på disse elementene kan tilpasses det grafiske diagrammet ditt;

en ny velkomstskjerm: så snart Camtasia 2022 er åpnet, drar brukeren nytte av en helt ny opplevelse som gir rask tilgang til viktige ressurser, for eksempel modeller eller opplæringsprogrammer;

en eksportprosess. På Windows er Camtasia 2022-eksportprosessen forenklet;

nye visuelle effekter med blandingsmodus og nye overganger;

en spotlight-effekt (ny i Windows) for å fremheve et element i videoen din.

Camtasia-programvaren er veldig nyttig på et profesjonelt nivå for alle som ønsker å lage nettbaserte kurs eller opplæringsprogrammer fordi du vil finne alle nødvendige funksjoner for å oppnå det. Den kan også brukes til markedskommunikasjon eller presentasjoner. Siden starten har Camtasia-programvaren vært i konstant utvikling med mange nye funksjoner å oppdage i 2022!

Prøv Camtasia 2022 gratis i en måned !

Oppdater Camtasia 2022 : Hvis du allerede har en tidligere Camtasia-lisens.

Utdanning og offentlige byråavgifter er også tilgjengelige.

