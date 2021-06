Canada godkjenner endring av vaksine mellom første og andre dose | helse og vitenskap, coronavirus

TORONTO – Canadas nasjonale immuniseringsrådgivende komité sier at personer som mottok Oxford-AstraZeneca-vaksinen for den første dosen, kan få tilbud om Pfizer-BioNTech eller Moderna for den andre.

Rådet rammer mer enn to millioner kanadiere som mottok Oxford-AstraZeneca-vaksinen før provinsene sluttet å bruke den i de første dosene i forrige måned. Vaksinen er potensielt knyttet til et sjeldent, men alvorlig blodproppsyndrom. I Canada har 41 bekreftede eller mistenkte tilfeller av vaksineindusert trombotisk trombocytopeni blitt diagnostisert, og fem personer har dødd.

Flere europeiske land administrerer Pfizer eller Moderna som andre doser til AstraZeneca-mottakere, inkludert Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge og Spania.

Rapporten publisert av NACI sier at mottakere av AstraZeneca kan tilbys den samme vaksinen hvis de ønsker det, eller de kan få Pfizer eller Moderna. De sier at de baserer rådene sine på risikoen for VITT og nye bevis på at blanding og matching av forskjellige typer vaksiner ikke bare er trygge, men kan gi bedre immunrespons.

Guiden er ikke bindende, men de fleste provinsregjeringer har antydet at de ventet på informasjonen før de satte sin policy for andre doser.