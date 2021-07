Canada Heat Wave Live: Dødstallet kan ligge i hundrevis av nylige oppdateringer

Her er en video av bortkastelsen av landsbyen Lytton:

En by i Canada er evakuert etter å ha blitt oppslukt av et fortløpende ild etter varme bølger. Temperaturer i Lytton, British Columbia, nådde 49,6C tidligere denne uken, sa ordfører John Boulderman til nyhetsbyråer at “hele byen” var i brann. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Hele byen brenner. Det var hele 15 minutter fra første tegn på røyk, og plutselig var det brann overalt, ”sa han. Landsbyen Lytton, hjemmet til mer enn 200 mennesker, ble beordret evakuert onsdag. Advarsel om raskt forringende skogbranner.