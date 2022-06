Canada og Danmark avslutter sin «whisky-krig» og trekker grensen til Hans Island i Arktis

Canada og Danmark har endelig sitt «Krig«Etter flere tiår med bakhold, kjempet de med flagg, whisky og snaps på en ubebodd øy i ørkenen og Arktis. De signerte formelt en avtale om å dele territoriet.

Den kanadiske utenriksministeren og danske deltok på deres seremoni i Ottawa på Hans Island, like nordvest for den første landgrensen mellom Canada og Europa. I en ufarlig dødgang i 49 år vil konflikten dele det nyreformede området i to.

Øya dekker et område på 1,3 km2 og ligger mellom Ellesmere Island i Nord-Canada og den danske provinsen Grønland. Striden har pågått siden den maritime grensen mellom de to landene ble trukket i 1973. Dansker og kanadiere fløy vekselvis med helikopter til øya for å feire territoriumeierskap, og ba om en boikott av diplomatiske protester, nettkampanjer og kanadisk dansk bakverk.

Under disse besøkene plantet de et flagg på hver side og la igjen en flaske whisky eller snoops på den andre. Den isdekte Hans-øya er ubeboelig, men virkningene av klimaendringene bringer mer sjøtrafikk til Arktis og utsetter ressursene, spesielt fiskeriene, for større utnyttelse. Ifølge arktisk ekspert Michael Pierce, øya «Svært uvanlig avstand, hvor det ikke er lønnsomt å vurdere noen seriøs handling«.