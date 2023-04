Canada ser etter belgiske arbeidere: Her er de relevante feltene og nødvendige profiler

DrQuebec-baserte selskaper har lansert en utlysning i Belgia for mer enn 700 jobber. Mission Employment er et samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlingene, Actiris og Forem, med Quebecs departement for immigrasjon, fransk og integrering.

Omtrent femti Quebec-baserte selskaper har lansert en utlysning i Belgia for mer enn 700 stillinger. Quebec-regjeringen sa onsdag at søknader kan sendes til 21. mai.

Stillinger som skal fylles over Atlanterhavet dekker en rekke områder: ledelse, catering, sivilingeniør, helse, sosiale tjenester, naturvitenskap og anvendt vitenskap, vei- og lastebiltransport, utdanning, pedagogiske barnepasstjenester samt teknologifeltet. Informasjon.

Mission Employment er et samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlingene, Actiris og Forem, med Quebecs departement for immigrasjon, fransk og integrering. Siden 2008 har det tillatt selskaper fra den kanadiske provinsen å få tilgang til arbeidsmarkedet i Belgia. Hvert år bestemmer mellom 200 og 300 belgiere seg for å jobbe i Quebec.

For interesserte kandidater arrangeres seks gratis informasjonssamlinger: i Charleroi 18. april, Liege 19. april, Namur 20. april og Mons 21. april. To økter er planlagt å finne sted i Brussel 20. og 21. april.